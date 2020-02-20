Сергей Шнуров вступил в Партию роста

Лидер группы "Ленинград" Сергей Шнуров стал членом Партии роста. Об этом объявил лидер партии Борис Титов. Как сообщают "Открытые медиа", музыкант будет баллотироваться от партии в Госдуму на выборах 2021 года.

"Жизнь моя завернула таким странным поворотом. Помаячила мне в виде "Партии роста". Мне кажется, что я вам пригожусь, по крайней мере, внесу яркие краски, буду называть вещи своими именами, со мной будет явно веселее", — сказал Шнуров во время обращения к присутствующим.

Также вместе с музыкантом в Партию роста вступили экс-парламентарий Санкт-Петербурга Владислав Бакулин и специалист муниципального обзразования Обухово Игорь Могильницкий.