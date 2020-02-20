Молодая жительница Барнаула умерла от анорексии и туберкулеза, который развился на ее фоне. Об этом сообщает издание Sib.fm со ссылкой на страницы девушки.

"Несмотря на то, что она была девушка с практически идеальной фигурой, она всегда переживала, что похожа на корову. Изнурительные тренировки, странные диеты – стали ее верными спутниками по жизни. Вскоре это привело к анемии и последующей анорексии. Болячка подорвала иммунитет и неожиданно девушка заболела пневмонией, а спустя время все перешло в туберкулёз. Последний начал уничтожать изнутри, она впала в кому", – пишет знакомый погибшей в паблике "Плохие новости".

По данным страницы девушки во "ВКонтакте", она активно занималась дзюдо. Ее друзья и подписчики обращали внимание на то, что проблем с фигурой у нее не было.