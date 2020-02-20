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Таксист взял с китайца шесть тысяч рублей из-за боязни коронавируса

, ИА "Амител"
Гражданин КНР должен был заплатить в шесть раз меньше
Фото: Nptaxi.ru

Фото: Nptaxi.ru

Московский таксист взял за поездку у гостя из Китая шесть тысяч рублей из-за распространения коронавируса, передает "Комсомольская правда".

Сообщается, что китаец по имени Вонг прилетел на выставку в "Крокус Экспо" и заранее забронировал номер в одной из подмосковных гостиниц. В аэропорту Шереметьево Вонга встретил таксист на "Фольксваген Поло" в медицинской маске и начал уговаривать поехать именно с ним, потому что якобы другие таксисты боятся коронавируса и не согласятся его везти.

После поездки чуть превышающей 20 километров таксист показал китайцу сумму на счетчике — 6259, 79 рублей с учетом доставки и повышенной таксы за выезд из города. Водитель предложил Вонгу скидку и взял всего 6000 рублей, а также выписал квитанцую.

Заселившись в отель, недоумевающий Вонг попросил управляющего помочь разобраться, почему он отдал такую сумму, но тот сам ничего не понял. После этого они позвонили в полицию.

Как подсчитали журналисты, на машине того же класса добросовестный водитель довез бы Вонга всего за 1046 рублей. Однако за ту сумму, которую заплатил Вонг, его мог бы везти водитель на Майбахе в строгом костюме, который еще и открывает дверь и сопровождает с зонтиком в случае дождя.

Теперь таксиста в маске ищет полиция. Вонг успел снять номер его автомобиля на смартфон.

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Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

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