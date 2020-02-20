Пьяному водителю из Рубцовска грозит штраф в 300 тысяч рублей

Прокуратура Рубцовска направила в суд уголовное дело в отношении мужчины, севшим пьяным за руль, передает "Местное время".

Сообщается, что обвиняемый был остановлен сотрудниками ГИБДД еще летом 2018 года по подозрению о наличии у него алкогольного опьянения. В тот момент мужчина отказался проходить медицинское освидетельствование, за что получил административный штраф.

Однако спустя полтора года мужчина снова сел пьяным за руль — в ночь на 18 января его задержали за пьяное вождение. Результаты прохождения медицинского освидетельствования подтвердили его состояние.

Жителю Рубцовска присвоили статью 264.1 УК РФ, которая предусматривает уголовную ответственность за нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию за управление транспортным средством в состоянии опьянения.

Наказание предусматривает штраф в размере до 300 тысяч рублей, обязательные работы на срок до 480 часов, принудительные работы на срок до двух лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.