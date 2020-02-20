Два крупнейших ритейлера назвали самые популярные подарки к 23 февраля

Названы самые популярные подарки, которые россияне заказывают в интернет-магазинах перед 23 февраля, сообщает ТАСС со ссылкой на данные площадок Ozon и Wildberries.

По данным Wildberries, в топ самых популярных товаров в этом году вошли белье, средства для бритья, галстуки, рубашки и автоаксессуары. Лидером по покупкам стали носки — их заказали более 150 тысяч раз. В Ozon отметили, что в феврале стали куда чаще покупать электроинструменты, подписки на игровые сервисы и онлайн-кинотеатры, а также ремни и кошельки.

Как уже писал amic.ru, по данным Гильдии маркетологов, самыми популярными подарками мужчинам ко Дню защитника Отечества оказались предметы гардероба. Как отметили специалисты, среди них чаще всего встречаются рубашки, галстуки, трусы и носки. На втором месте по популярности оказались средства для и после бритья, в частности лосьоны и одеколоны.