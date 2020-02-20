Выявлен вред вкусной пищи для мозга

Международная группа ученых из Австралии, Великобритании и США доказала, что продолжительное употребление вкусной пищи с повышенным содержанием жиров и углеводов негативно воздействует на мозг. Выяснилось, что при злоупотреблении вкусной едой свойства гиппокампа изменяются таким образом, что человеку уже трудно вернуться к здоровому питанию.

Отмечается, что в эксперименте участвовали 110 человек в возрасте от 20 лет. Все они были сторонниками здорового питания. Добровольцев разделили на две группы, одна из которых придерживалась привычного рациона, а вторая переключилась на продукты с высоким содержанием жиров и углеводов, включая сахар, например, бельгийские вафли. В конце эксперимента каждый из добровольцев прошел тест на память, а также указал, доставляла ли еда удовольствие.

Результаты тестов показали, что у группы, употребляющей более калорийную пищу, память ухудшилась за неделю. К тому же исследователи зафиксировали изменения в гиппокампе, который участвует в регулировании питания – такая еда притупила важную часть головного мозга, от чего добровольцы стали хуже ощущать сытость и начали переедать. Также добровольцы отметили, что получали удовольствие от съеденной вредной пищи, от чего им стало сложней воздерживаться от таких блюд.