В Дании задержали шестерых россиян, которые перевозили 100 кг кокаина

В датском городе Гедсер задержали шестерых граждан России по подозрению в контрабанде 100 килограммов кокаина, передает РБК со ссылкой на сообщение полиции Копенгагена.

На борту контейнеровоза Duncan Island 15 февраля обнаружено 100 кг кокаина. Задержано пять россиян – членов экипажа, которые отправлены в СИЗО до 27 февраля. Срок задержания может быть продлен судом. Всего по данному делу задержаны 27 человек: 24 члена экипажа и три лица, ожидавших партию наркотиков в порту. Один из этих троих также является гражданином России.

Судно Duncan Island шло из Хельсингборга в Санкт-Петербург. Среди членов экипажа также есть граждане Украины, Польши, Латвии, Филиппин и Эквадора. Стоимость кокаина оценивается в 50 млн долларов.

"Мы пока не можем подтвердить информацию о задержании россиян на борту судна. Мы сделали запрос в полицию предоставить нам сведения о задержанных, предположительно россиянах, и организовать к ним доступ, но пока такого разрешения не получили", – сообщил заведующий консульским отделом посольства России в Дании Александр Деньщиков. По его словам, параллельно дипломаты связались с МИД.