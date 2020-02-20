Кардиолог рассказал, как самостоятельно выявить инфаркт

Доктор медицинских наук Мехман Мамедов в беседе с "АиФ" рассказал, какие симптомы указывают на возможное развитие инфаркта.

Как отмечает кардиолог, иногда сердечный приступ может развиваться около месяца. Так, постоянная сонливость, усталость и сбивчивое дыхание могут стать одними из указателей приближающегося заболевания.

По словам доктора, сосуды, постоянно пребывающие в стрессе, находятся в длительном тонусе, а значит, преимущественно сужены. Из-за этого клеткам и тканям не хватает кислорода и питания, что вызывает появление симптомов со стороны нервной системы. При этом прерывистое дыхание также говорит о том, что работа сердца нарушена.

Мамедов отмечает, что за несколько дней до приступа может появиться озноб. Но не стоит его путать с ОРВИ: если озноб вызван проблемами с сердцем, температура тела будет нормальной.

Среди менее встречаемых симптомов кардиолог также выделил боль в животе или под ребрами справа, а также кашель с розоватой пенистой мокротой. При этом такие симптомы как изжога, вздутие, рвота и тошнота чаще встречаются у женщин.

При проявлении этих симптомов стоит немедленно обращаться к врачу, заключает Мамедов.