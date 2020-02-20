Житель Павловского района до смерти избил знакомого деревянной рейкой

31-летний житель Павловского района предстанет перед судом по обвинению в убийстве знакомого, которого он забил деревянной рейкой.

По данным регионального следственного комитета, инцидент произошел в декабре прошлого 2019 года, когда пьяный мужчина пришел к бабушке и увидел у нее в гостях 53-летнего знакомого. Между мужчинами произошла ссора, в результате которой злоумышленник нанес несколько ударов руками и деревянной рейкой по голове гостя.

Отмечается, что рано утром 53-летний потерпевший пошел на трассу, чтобы уехать домой, однако по пути скончался от закрытой черепно-мозговой травмы. Нападавший признал свою вину, хоть и утверждал, что причинять вред погибшему не хотел. Уголовное дело направлено суд.



