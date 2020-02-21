Жителей Алтайского края ждут длинные выходные

Министерство труда и соцзащиты напоминает, что в России наступают длинные выходные. Отдыхать страна будет 22, 23 и 24 февраля. Это связано с празднованием Дня защитника Отечества 23 февраля. В этом году он выпадает на воскресенье, соответственно, следующий за ним понедельник, 24 февраля, является нерабочим.

Та же ситуация складывается и с Международным женским днем. Выходной с воскресенья, 8 марта, переносится на понедельник, 9 марта. Таким образом, отдыхать Россия будет 7, 8 и 9 марта.

Добавим, что продолжительность рабочего дня в пятницу, 21 февраля, и 6 марта 2020 года не сокращается. При этом при предоставлении ежегодного основного или ежегодного дополнительного оплачиваемого отпуска нерабочий праздничный день 23 февраля и 8 марта в число календарных дней отпуска не включаются.