Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020

Спрос на оздоровительные курорты России в межсезонье в зависимости от направления вырос от 10 до 30%. Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России (АТОР).

В пятерку самых популярных направлений ранней весной 2020 года вошли Кавказские Минеральные Воды, Краснодарский край, Крым, Подмосковье и Белокуриха.

По словам экспертов, в межсезонье путевка в некоторые санатории в этих регионах обойдется в два раза дешевле, чем в летний сезон.

Ранее стало известно, что самым популярным курортом России для отдыха в праздничные выходные на День защитника Отечества (с 22 по 24 февраля) стал "Роза Хутор" в Сочи.