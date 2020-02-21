Пятница, 21 Февраль, 09:19

Мобильная версия
Реклама на сайте

Опросы

Спецпроекты

ЦБ РФ
$ 63,74
€ 68,77
-1°
Обь
6см -1


Прямой эфир

Слушать радиостанции Барнаула
Главное День защитника ОтечестваВыборы мэра Барнаула-2020Эпидемия китайского коронавируса
Новости

Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля

, ИА "Амител"
На дорогах будет скользко
Фото: pixabay.com

Фото: pixabay.com

Теплая погода ждет жителей Алтайского края днем 21 февраля, сообщают в алтайском Гидрометцентре. 

В регионе ожидается температура от нуля до -5 градусов, в предгорьях возможно потепление до +5 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Барнауле столбик термометра достигнет 0...-2 градусов. Синоптики обещают, что сегодня обойдется без осадков, но из-за потепления на дорогах будет очень скользко. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Аналогичная погода будет и в выходные дни с небольшим похолоданием до -4 градусов по Барнаулу и до -7 градусов по краю, а также нерегулярным слабым снегом 23 февраля.

Материалы по теме

 

Автор:
Никита Черников Редактор службы новостей 8-909-500-95-40

Комментарии

21.02.2020 06:24
- гость -

.... но из-за потепления на дорогах будет очень скользко.

Надо принять какие-нибудь меры.Везде в таких случаях дороги чем -нибудь посыпают.

Загрузка...
Войти     Зарегистрироваться
Имя
Архив новостей
< февраль 2020  
пн вт ср чт пт сб вс
               1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29   
09:16
Оружие, иконы и трековые гонки. Как провести длинные выходные в Барнауле 0
09:04
Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае 0
08:53
Материнский капитал. Что изменилось в программе и кто его сможет получить 3
08:43
Уничтожить село или спасти? Первые три района Алтая хотят упразднить сельскую власть 4
08:31
В России изменятся правила получения пенсий на карту. Чего ждать и кого это коснется? 5
08:16
Терапевт рассказал, кому следует воздержаться от горячего душа 0
08:01
Белокуриха вошла в топ-5 самых популярных оздоровительных курортов на весну-2020 0
07:44
В Россию запретили ввозить посылки с деликатесами из Китая. Что это значит? 1
07:31
Бедность пока не победили. Что думают алтайские политики о назначении нового куратора 17
07:16
Что подарить на 23 Февраля мужу, брату и отцу, если носки и пена для бритья уже есть 0
07:00
Уникальный и зеленый: как и где на Алтае производят элитный сыр с васаби 9
06:43
"Птица иного полета": за что ругают и за что хвалят фильм о Михаиле Калашникове 2
06:27
Подарки на 23 Февраля, которые не оставят мужчин равнодушными 0
06:12
Жителей Алтайского края ждут длинные выходные 0
06:03
Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля 1
23:55
Житель Павловского района до смерти избил знакомого деревянной рейкой 0
22:59
Кардиолог рассказал, как самостоятельно выявить инфаркт 1
22:30
В Дании задержали шестерых россиян, которые перевозили 100 кг кокаина 3
21:35
Выявлен вред вкусной пищи для мозга 1
20:55
Два крупнейших ретейлера назвали самые популярные подарки к 23 Февраля 1
20:25
Рубцовчанину грозит штраф в 300 тысяч рублей 1
20:20
Таксист взял с китайца шесть тысяч рублей из-за боязни коронавируса 2
19:40
Жительница Барнаула умерла от анорексии и туберкулеза 0
19:20
Сергей Шнуров вступил в "Партию Роста" 5
18:40
Власти Рубцовска нашли место для противотуберкулезного диспансера 0
18:15
Алтайский край будет ежегодно получать по 10 миллиардов рублей господдержки 2
17:39
Четверть новосибирцев готовы работать в Барнауле 9
17:20
Ctrl+X. Умер создатель команд "вырезать", "копировать" и "вставить" 3
17:03
Мэрия Барнаула потратит 65 миллионов рублей на озеленение трех территорий 3
16:48
Новый турмаршрут объединит шесть регионов Сибири 1
16:41
Россияне назвали главные причины переработок 3
16:28
Бийские депутаты отделались предупреждениями за неточности в декларациях 2
16:15
"Счастье в конверте". Бедарев показал в Барнауле фильм, после которого все плачут 6
16:05
Квартирный вопрос: какую мебель выбрать для детской комнаты 0
15:49
Российские туристы рассказали о своей чистоплотности 1
15:32
В России придумали, как заставить платить штрафы недобросовестных водителей 11
15:30
"1 января Барнаул выглядит так же": житель Китая о коронавирусе в подкасте на amic.ru 4
15:19
Снегопады на Алтае могут продолжаться еще месяц 13
15:05
Более 50 тысяч часов работы: в чем эффективность уличного LED-экрана 2
14:49
Елена Батурина перестала быть самой богатой женщиной России 3
14:40
Путину не предлагали Мишустина на должность премьера 5
14:27
Лидер по объему строительства жилья в Барнауле остался прежним 4
14:15
Алтайский край лишают права сдавать водоемы под платную рыбалку 17
14:01
Барнаул в "Танцах": в городе выступят участники известного танцевального шоу 3
13:48
Игорь Крутой назвал имя достойного представителя России на Евровидении 6
13:32
Семья Ракшиных подала в суд на "Ашан" 8
13:23
Томенко обсудил с РЖД запуск "Ласточки" и ремонт в 2021 году вокзала в Барнауле 7
13:12
Это не наше. Руководство алтайского колледжа прокомментировало "проституток" на сайте 7
13:00
Щедрая душа: барнаульцы вдвое увеличили траты на подарки любимым 3
12:50
Три участка региональных трасс открыли в Алтайском крае 0

© ООО «Амител», 1999 — 2020
Свидетельство о регистрации СМИ "Интернет-Сайт АМИЦ.РУ" Эл № 77-4905 от 30.10.01 Министерство РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций, ИА АМИТЕЛ Свидетельство о регистрации СМИ ИА №ТУ22 — 00695 от 14.08.2017 выдано Управлением Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Алтайскому краю и Республике Алтай
Учредитель: ООО "Амител", Главный редактор: Елена Викторовна Пацар.

Россия, Алтайский край, 656049 г. Барнаул, пр. Социалистический, 109 каб.305А
тел.: Реклама (7-385-2) 27-18-18, Редакция (7-385-2) 59-44-66, (7-385-2) 59-33-66
news@amic.ru

Провайдер — «TTK»          Дизайн сайта — «Студия Владислава Тимофеева»

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+.

При полном или частичном использовании любой информации и фотоматериалов гиперссылка на сайт ИА «Амител» обязательна. Редакция может не разделять точку зрения авторов.