Теплый день без осадков ждет жителей Алтайского края 21 февраля

Теплая погода ждет жителей Алтайского края днем 21 февраля, сообщают в алтайском Гидрометцентре.

В регионе ожидается температура от нуля до -5 градусов, в предгорьях возможно потепление до +5 градусов. Преимущественно без осадков. Утром возможна изморозь. Синоптики предупреждают о сильной гололедице на дорогах. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

В Барнауле столбик термометра достигнет 0...-2 градусов. Синоптики обещают, что сегодня обойдется без осадков, но из-за потепления на дорогах будет очень скользко. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Аналогичная погода будет и в выходные дни с небольшим похолоданием до -4 градусов по Барнаулу и до -7 градусов по краю, а также нерегулярным слабым снегом 23 февраля.