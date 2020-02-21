Терапевт рассказал, кому следует воздержаться от горячего душа

Врач-терапевт Клинического госпиталя на Яузе Виктор Лишин рассказал, при каких болезнях следует воздержаться от горячего душа или ванны. Его слова передает "Вечерняя Москва".

Терапевт отметил, что людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями, протекающими в легкой форме, следует ограничить прием горячего душа или ванны 20 минутами. Тем же, у кого такие заболевания перешли в среднюю или тяжелую форму, необходимо и вовсе отказаться от горячих водных процедур.

Также стоит пересмотреть свое отношение к горячей ванне людям, страдающим от сахарного диабета. "Если это диабет в стадии декомпенсации с осложнениями в виде макроангиопатии сосудов, лучше тоже не "повышать градус" выше 35", – пояснил врач.

Также Лишин не рекомендуют горячие водные процедуры людям с дерматитом, псориазом, высыпаниями и рубцами на теле. От горячего душа следует отказаться при варикозе и тромбозе, а также при острой стадии простудных заболеваний. К тому же не стоит принимать горячую ванну и тем, кто страдает от болезней желудочно-кишечного тракта, в особенности язвой или гастритом.

"При принятии ванны горячая вода заставляет активнее перетекать кровь к внутренним органам, а это провоцирует обострение недугов", – объяснил он.

Идеальной температурой для водных процедур терапевт назвал 28-30 градусов по Цельсию.