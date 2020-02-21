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Три трассы остаются перекрытыми в Алтайском крае

, ИА "Амител"
Движение по ним приостановили из-за сложных метеоусловий
Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Службы и ведомства Алтайского края продолжают ликвидировать последствия метелей, обрушившихся на регион в последние дни. Особенно сильно от нее пострадали южные районы.

Как сообщили amic.ru в пресс-службе Минтранса Алтайского края, по данным на утро 21 февраля в регионе остаются перекрытыми три участка дорог регионального значения:

Змеиногорск – Рубцовск;
Курья – Третьяково – Казахстан;
Юдиха – Тюменцево – Баево – Александровка – Верх-Суетка – Знаменка – Славгород (закрыт участок от села Нижняя Суетка до поворота на поселок имени Владимира Ильича в Суетском районе).

Напомним, телефон горячей линии, открытой ГУ МЧС России по Алтайскому краю на период непогоды: 8 (3852) 20-26-21.

Также в непростых погодных условиях могут пригодиться контакты дежурных региональных диспетчерских служб:

КГКУ "Алтайавтодор": (3852) 36-31-69, 8-800-222-3169;

ФКУ Упрдор "Алтай": (3852) 63-14-59;

ГУ МЧС: (3852) 20-26-10;

УГИБДД: (3852) 39-35-86.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

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