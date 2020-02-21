Крайстат рассказал, сколько мужчин живет на Алтае

В преддверии Дня защитника Отечества аналитики Алтайкрайстата провели масштабное исследование, посвященное мужчинам.

Выяснилось, что в регионе сейчас живет чуть более миллиона представителей сильной половины человечества. Это 46,2% от общей численности населения края. При этом в 2019 году мальчиков родилось больше, чем девочек – 10 898. Это 51,6%.

600 тысяч мужчин проживают в городах, 477 тысяч – в сельской местности.

Работают на Алтае 553 тысячи мужчин. При этом на 100 трудящихся представителей сильного пола приходится 94 работающих женщины. Самыми "мужскими" являются добыча полезных ископаемых, строительство и водоснабжение.

В среднем мужчины в Алтайском крае зарабатывают чуть более 33 тысяч рублей.