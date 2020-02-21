Минздрав анонсировал слияние трех больниц Бийска

Три медучреждения Бийска объединят в одно, рассказал в ходе выступления перед депутатами городской думы министр здравоохранения Алтайского края Дмитрий Попов. Об этом сообщает "Бийский рабочий".

Чиновник уточнил, что речь идет о городских больницах № 3 и № 4, которых ждет слияние на базе больницы №2. Этот комплекс будет функционировать как ЦГБ. В ней создадут станцию скорой помощи и консультативно-диагностический центр.

По словам Попова, аналогичные преобразования ждут и детские медучреждения. Их планируют объединить в одно юридическое лицо.

Решение связано с высоким уровнем смертности, который в Бийске почти в полтора раза выше, чем в Барнауле.

Все фракции городской думы поддержали готовящиеся преобразования. Они уточнили, что слияние будет осуществлено за счет изменения структуры без уменьшения площадей.

Как ранее сообщал amic.ru, в Бийске фиксируют острую нехватку медицинских работников. Особенно от этого страдают стационары. По информации регионального Минздрава, их укомплектованность в городе не превышает 20%. То есть требуется в пять раз больше врачей, чем работают сейчас.

Немного легче обстановка в амбулаторных учреждениях. В них трудятся 45% от персонала, предусмотренного штатом.