Слушай музыку и получай призы: "Радио Шансон" и "Подкова" дарят 30 литров бензина

"Радио Шансон" совместно с сетью "Подкова" проводит конкурс "Удачная подкова", где каждую среду будут разыгрывать 30 литров бензина! Стартует он 26 февраля.

Чтобы принять участие в розыгрыше нужно на свой автомобиль наклеить фирменную наклейку магазина "Подкова". Получить ее можно во всех точках сети:

в городе Барнауле – по адресу ул. Покровская, 7, Северный Власихинский проезд, 67, ул. Аносова, 1а, ул. Попова, 9;

в Новоалтайске – ул. Дорожная, 60.

Слушайте "Радио Шансон" на волне 101.9FM. В программе "Только для вас" ведущие сообщат, по какому адресу можно выиграть приз! Кто приедет первым на точку розыгрыша – тот и победил.

Программа выходит в эфир ежедневно – с 19:00 до 20:00, телефон 8 (3852) 20-29-77.

*Подробности акции в группе "Радио Шансон Барнаул" в соцсети "ВКонтакте".