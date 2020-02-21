Действия при обнаружении коронавируса отработали в Горно-Алтайске

Фото: 04.rospotrebnadzor.ru
Свыше десятка служб и ведомств задействовали 19 февраля в учениях по действиям при подозрении на коронавирус в аэропорту Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.
Согласно легенде, у одного из пассажиров прибывшего лайнера обнаружили признаки нового коронавируса 2019-nCoV.
Министерства, службы, ведомства и организации слаженно отреагировали на поступившую вводную, организовав комплекс противоэпидемических мероприятий.
"Тренировочное учение показало удовлетворительную готовность подразделений АО "Аэропорт Горно-Алтайск", больницы, санитарной службы и других министерств, ведомств и организаций к проведению первичных противоэпидемических мероприятий", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.
Итоги учений подвели на совещании в тот же день. Специалисты акцентировали внимание на выявленных недостатках. На основании этого разбора планируется внести коррективы в оперативный план первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении больного опасной инфекцией.
Как ранее писал amic.ru, коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.
В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухане, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.
Комментарии
А как они могли признаки вируса обнаружить и отличить от обычного гриппа, который опаснее коронавируса?!
Южную Корею тоже надо закрывать. За сутки плюс 70 инфицированных. Японцы пока на 3 месте, если не считать круизный лайнер.
Ошибки, про проведении учений:
1) Потенциально-больной летел в самолете и имел тесный контакт с персоналом самолета и пассажирами, т.е. проверку в защитных костюмах необходимо проводить еще в самолете.
2) Про обнаружении потенциально-больного, его необходимо прямо с трапа самолета - изолировать в защитном боксе и далее в изолированном помещении проводить детальное тестирование. А здесь "потнециал" следовал из самолета по аэропорту мимо персонала, беря за ручки дверей и прочее.. (возможно кашлял и чихал).
3) При обнаружении малейших признаков - весь персонал самолета и пассажиров- переместить в место карантина. А здесь, все, кто имел контакт с "потенциалом" - уже разъехались в неизвестном направлении.
4) Маски, которые использовал мед-персонал и прочие - не защищают от распространения вируса. Он как через друшлаг просочиться. Это уже заявляли и Онищенко и известные вирусологи.
5) Ну и "на-попоследок", почему люди в защитных костюмах появились в самом конце сценария, когда они должны были зайти в самолет в защите и далее уже контактировать с "потенциалом" только так.
Плохо отработали!!!