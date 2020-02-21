Действия при обнаружении коронавируса отработали в Горно-Алтайске

Фото: 04.rospotrebnadzor.ru

Свыше десятка служб и ведомств задействовали 19 февраля в учениях по действиям при подозрении на коронавирус в аэропорту Горно-Алтайска, сообщает пресс-служба Роспотребнадзора по Республике Алтай.

Согласно легенде, у одного из пассажиров прибывшего лайнера обнаружили признаки нового коронавируса 2019-nCoV.

Министерства, службы, ведомства и организации слаженно отреагировали на поступившую вводную, организовав комплекс противоэпидемических мероприятий.

"Тренировочное учение показало удовлетворительную готовность подразделений АО "Аэропорт Горно-Алтайск", больницы, санитарной службы и других министерств, ведомств и организаций к проведению первичных противоэпидемических мероприятий", – уточнили в региональном Роспотребнадзоре.

Итоги учений подвели на совещании в тот же день. Специалисты акцентировали внимание на выявленных недостатках. На основании этого разбора планируется внести коррективы в оперативный план первичных санитарно-противоэпидемических мероприятий при выявлении больного опасной инфекцией.

Как ранее писал amic.ru, коронавирус нового типа уже распространился и в других странах. В частности, официально подтверждены единичные случаи заболевания в России, Таиланде, Южной Корее, США и Японии.

В связи с тем, что абсолютное большинство инфицированных либо проживают в городе Ухане, либо контактировали с его жителями, власти КНР приняли решение закрыть город на карантин. Въезд и выезд из него сейчас запрещен. Рынок "Хуанань" не работает с 1 января 2020 года.