Верить ли отзывам о лазерной коррекции зрения в Барнауле?

Прежде чем принять решение о лазерной коррекции зрения, нужно изучить все о данной процедуре. Например, ознакомиться с общей информацией, посмотреть клиники, цены и, конечно, почитать отзывы. Кому показана лазерная коррекция зрения, как сэкономить на процедуре и что советуют офтальмологи.

Подойдет ли вам лазерная коррекция зрения

Да, если вам от 18 до 40 лет.

Да, если у вас близорукость до -12D, дальнозоркость до +6D или смешанный астигматизм от -4D до +4D.

Да, если вы устали от линз и очков и хотите вернуть отличное зрение за 15 минут.

Осталось собрать отзывы о лазерной коррекции зрения в Барнауле и разобраться, как проходит процедура.

Где искать отзывы о лазерной коррекции зрения в Барнауле

Самые достоверные отзывы – в социальных сетях, где реальные люди описывают свой опыт. Загляните в Instagram "Интерзвгляда", где сможете найти фото- и видеоотзывы. При изучении информации обратите внимание на фамилию доктора, который проводил процедуру.

Было минус семь, а теперь идеальное 100% зрение

Верить или нет? Конечно, верить. Если речь идет об отзыве, оставленном после лазерной коррекции зрения. Черника и гимнастика для глаз не способны избавить от близорукости или дальнозоркости.

Современный лазер убирает по одной диоптрии в секунду, а вся процедура длится около 15 минут! За 21 год работы "Интервзгляда" мы сотни раз слышали вопрос: "Делать ли лазерную коррекцию зрения?" Если нет ограничений по медицинским показаниям – однозначно делать.

Что скрывается за восторженными отзывами, оставленными после лазерной коррекции зрения

Часто в отзывах пишут только про результат. Но при выборе клиники стоит учесть и неочевидные нюансы.

Важно, чтобы на всем пути вас вел один доктор. Не все клиники могут позволить себе штатного офтальмохирурга. Бывает, что диагностику проводит один доктор, а процедуру лазерной коррекции зрения – приглашенный из другого города. Вы даже не сможете задать ему вопрос на второй день после лазерной коррекции зрения.

Шесть шагов к идеальному зрению

Диагностика. В "Интервзгляде" она проводится 1,5 часа на семи бесконтактных аппаратах. Доктор определяет, разрешена ли вам процедура по медицинским показаниям и выбирает метод лечения. Сдача общих анализов. Подготовка. За две недели до процедуры заменяете линзы на очки и отказываетесь от алкоголя. За день – от курения и косметики. Начало процедуры. Доктор закапывает обезболивающие капли. Поэтому вы чувствуете только легкие прикосновения. Сама процедура. Лазер работает всего несколько секунд. В это время вы смотрите на зеленую точку. Зрение вернется сразу. А через три часа вас ждет контрольный осмотр у доктора.

О минусах лазерной коррекции зрения

Самый частый минус в отзывах о лазерной коррекции зрения – восстановительный период. Он занимает от нескольких дней до месяца.

Доктора "Интервзгляда" рекомендуют:

Поспать сразу после процедуры. Тогда первые часы после лазерной коррекции зрения пройдут для вас максимально комфортно.

Отказаться от вождения автомобиля, пока не почувствуете уверенное зрение (1-7 дней).

В первые два дня воздержаться от работы за компьютером. Еще две недели – в щадящем режиме.

Три недели не заниматься силовыми видами спорта, а бассейн исключить на срок до двух месяцев.

Как сэкономить на процедуре

Акции и рассрочки помогут вам снизить стоимость лазерной коррекции зрения.

Например, в "Интервзгляде" до 31 марта 2020 года цена лазерной коррекции зрения снижена на 3000 рублей. Заходите на барнаул.интервзгляд.рф и получите скидку. Кстати сейчас действует беспроцентная рассрочка: 50% стоимости оплачиваете сразу, еще 50% – в течение шести месяцев после лазерной коррекции зрения. Также клиника предлагает систему "Все включено": диагностика, четыре консультации доктора, процедура и глазные капли по фиксированной цене. Экономия при этом составит 4020 рублей.

Приходите в "Интервзгляд" за честной ценой на лазерную коррекцию зрения. И, конечно, за идеальным зрением. Не знаете, с чего начать? Позвоните по телефону 8 (3852) 22-28-53 и получите консультацию специалистов.

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