Верить ли отзывам о лазерной коррекции зрения в Барнауле?

Прежде чем принять решение о лазерной коррекции зрения, нужно изучить все о данной процедуре. Например, ознакомиться с общей информацией, посмотреть клиники, цены и, конечно, почитать отзывы. Кому показана лазерная коррекция зрения, как сэкономить на процедуре и что советуют офтальмологи.
Подойдет ли вам лазерная коррекция зрения
- Да, если вам от 18 до 40 лет.
- Да, если у вас близорукость до -12D, дальнозоркость до +6D или смешанный астигматизм от -4D до +4D.
- Да, если вы устали от линз и очков и хотите вернуть отличное зрение за 15 минут.
Осталось собрать отзывы о лазерной коррекции зрения в Барнауле и разобраться, как проходит процедура.
Где искать отзывы о лазерной коррекции зрения в Барнауле
Самые достоверные отзывы – в социальных сетях, где реальные люди описывают свой опыт. Загляните в Instagram "Интерзвгляда", где сможете найти фото- и видеоотзывы. При изучении информации обратите внимание на фамилию доктора, который проводил процедуру.
Было минус семь, а теперь идеальное 100% зрение
Верить или нет? Конечно, верить. Если речь идет об отзыве, оставленном после лазерной коррекции зрения. Черника и гимнастика для глаз не способны избавить от близорукости или дальнозоркости.
Современный лазер убирает по одной диоптрии в секунду, а вся процедура длится около 15 минут! За 21 год работы "Интервзгляда" мы сотни раз слышали вопрос: "Делать ли лазерную коррекцию зрения?" Если нет ограничений по медицинским показаниям – однозначно делать.
Что скрывается за восторженными отзывами, оставленными после лазерной коррекции зрения
Часто в отзывах пишут только про результат. Но при выборе клиники стоит учесть и неочевидные нюансы.
Важно, чтобы на всем пути вас вел один доктор. Не все клиники могут позволить себе штатного офтальмохирурга. Бывает, что диагностику проводит один доктор, а процедуру лазерной коррекции зрения – приглашенный из другого города. Вы даже не сможете задать ему вопрос на второй день после лазерной коррекции зрения.
Шесть шагов к идеальному зрению
- Диагностика. В "Интервзгляде" она проводится 1,5 часа на семи бесконтактных аппаратах. Доктор определяет, разрешена ли вам процедура по медицинским показаниям и выбирает метод лечения.
- Сдача общих анализов.
- Подготовка. За две недели до процедуры заменяете линзы на очки и отказываетесь от алкоголя. За день – от курения и косметики.
- Начало процедуры. Доктор закапывает обезболивающие капли. Поэтому вы чувствуете только легкие прикосновения.
- Сама процедура. Лазер работает всего несколько секунд. В это время вы смотрите на зеленую точку.
- Зрение вернется сразу. А через три часа вас ждет контрольный осмотр у доктора.
О минусах лазерной коррекции зрения
Самый частый минус в отзывах о лазерной коррекции зрения – восстановительный период. Он занимает от нескольких дней до месяца.
Доктора "Интервзгляда" рекомендуют:
- Поспать сразу после процедуры. Тогда первые часы после лазерной коррекции зрения пройдут для вас максимально комфортно.
- Отказаться от вождения автомобиля, пока не почувствуете уверенное зрение (1-7 дней).
- В первые два дня воздержаться от работы за компьютером. Еще две недели – в щадящем режиме.
- Три недели не заниматься силовыми видами спорта, а бассейн исключить на срок до двух месяцев.
Как сэкономить на процедуре
Акции и рассрочки помогут вам снизить стоимость лазерной коррекции зрения.
Например, в "Интервзгляде" до 31 марта 2020 года цена лазерной коррекции зрения снижена на 3000 рублей. Заходите на барнаул.интервзгляд.рф и получите скидку. Кстати сейчас действует беспроцентная рассрочка: 50% стоимости оплачиваете сразу, еще 50% – в течение шести месяцев после лазерной коррекции зрения. Также клиника предлагает систему "Все включено": диагностика, четыре консультации доктора, процедура и глазные капли по фиксированной цене. Экономия при этом составит 4020 рублей.
Приходите в "Интервзгляд" за честной ценой на лазерную коррекцию зрения. И, конечно, за идеальным зрением. Не знаете, с чего начать? Позвоните по телефону 8 (3852) 22-28-53 и получите консультацию специалистов.
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