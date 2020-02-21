Француженка подсчитает снежных барсов в горах Алтая

22-летняя студентка из Франции Майлис Мулин присоединилась к российским ученым, чтобы вместе с ними провести мониторинг популяции снежного барса, сообщает Сайлюгемский национальный парк в Instagram.

Экспедиция отправится в долину реки Аргут, где обитает многочисленная группировка ирбисов. Она проведет в этой местности около двух недель.

"Мне интересна тема сохранения редких животных. Рада, что оказалась на Алтае, и что удалось попасть в состав экспедиции. Пройти стажировку в Сайлюгемском национальном парке – мечта. И она сбылась, – поделилась Мулин. – Во Франции нет снежных барсов. Безумно рада, что у меня есть возможность оказаться на территории их обитания. Ирбисы живут на прекрасной земле".

Примечательно, что девушка владеет русским языком. По завершению мероприятия она обещает поделиться своими впечатлениями.

В настоящее время численность снежных барсов крайне мала – популяция вида, по различным оценкам, составляет от пяти до семи тысяч особей, в России – менее сотни.

В Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 44-45 особей ирбисов, включая 13 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%.

В Бурятии, как и годом ранее, зафиксировали девять снежных барсов – трех самок, трех самцов и трех котят в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять меньше, чем в 2018-м.