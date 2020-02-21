Француженка подсчитает снежных барсов в горах Алтая

22-летняя студентка из Франции Майлис Мулин присоединилась к российским ученым, чтобы вместе с ними провести мониторинг популяции снежного барса, сообщает Сайлюгемский национальный парк в Instagram.
Экспедиция отправится в долину реки Аргут, где обитает многочисленная группировка ирбисов. Она проведет в этой местности около двух недель.
"Мне интересна тема сохранения редких животных. Рада, что оказалась на Алтае, и что удалось попасть в состав экспедиции. Пройти стажировку в Сайлюгемском национальном парке – мечта. И она сбылась, – поделилась Мулин. – Во Франции нет снежных барсов. Безумно рада, что у меня есть возможность оказаться на территории их обитания. Ирбисы живут на прекрасной земле".
Примечательно, что девушка владеет русским языком. По завершению мероприятия она обещает поделиться своими впечатлениями.
В настоящее время численность снежных барсов крайне мала – популяция вида, по различным оценкам, составляет от пяти до семи тысяч особей, в России – менее сотни.
В Республике Алтай, по подсчетам ученых, обитают 44-45 особей ирбисов, включая 13 котят в шести выводках в 2019 году. В сравнении с 2018 годом численность этих животных, занесенных в Красную книгу, выросла на 20%.
В Бурятии, как и годом ранее, зафиксировали девять снежных барсов – трех самок, трех самцов и трех котят в двух выводках. В Республике Тыва учтено только 12 особей, что на пять меньше, чем в 2018-м.
Комментарии
"многочисленная группировка ирбисов"
Конгениально!
Перлы изящной словесности от Амик.
21.02.2020 11:33
- гость -
40 ирбисов они считают многочисленной группировкой
а что?
СССР и здесь отличился.
"В 1950—1960-х годах, на территории СССР его шкуры заготавливались лишь десятками. При этом заготовительная цена на них была крайне низкая — в среднем около 3 рублей. Основными областями промысла ирбиса были Таджикистан и Киргизия. Шкуры шли главным образом на поделку ковров, женские шубы, дохи и воротники."
Ирбисы, они - кошки, они - сами по себе, "группировку" они по природе своей образовать не могут. Они только парочки для брачных игр образуют ненадолго.
А то, что, по ущербному образованию, названо здесь "группировкой", на нормальном научном языке всегда именовалось "популяция".
21.02.2020 11:58
- гость -
спасибо вам, хоть разъяснили как грамотно! подать сею информацию.