25 сёл Алтайского края вновь отрезаны от мира

25 сёл Змеиногорского района вновь оказались в изоляции после прошедшей метели. Дорогу к ним начали пробивать накануне. В работе задействовано полтора десятка единиц техники. По расчетам дорожников, освободить сельчан из снежного плена удастся на выходных.

Как сообщают "Вести Алтай", после прошлой снежной блокады в селах организовали достаточный запас необходимых товаров, но волонтеры и спасатели в любой момент готовы организовать подвоз продуктов и медикаментов на снегоходах.

Напомним, Змеиногорский район этой зимой уже не впервые заметает снегом. В прошлый раз властям даже пришлось объявлять режим ЧС.