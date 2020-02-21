ВТБ обеспечил переводы на 30 миллиардов рублей через систему быстрых платежей

С момента запуска системы быстрых платежей оборот входящих и исходящих операций через ВТБ достиг 30 млрд рублей. Банк является активным участником СБП, занимая треть от общего объема переводов. Большую часть операций – свыше 60% – занимают входящие платежи. Чаще всего в ВТБ переводят клиенты Альфа-Банка, Тинькофф Банка и ПСБ.

В настоящее время доля ВТБ превышает 35% от общего оборота операций по системе. Ежемесячный темп прироста платежей составляет 30%. К настоящему моменту число уникальных клиентов ВТБ в рамках сервиса достигло 385 тысяч, которые совершили более 3,7 млн переводов. Средний размер исходящего перевода составляет 6 тыс. руб., входящего – 11 тыс. руб. Значительную долю переводов – порядка 60% – составляют платежи на сумму до 3000 руб.

В течение первого квартала 2020 года ВТБ сохраняет для своих клиентов бесплатный тариф за переводы в рамках СБП, что повышает доступность и привлекательность платежного сервиса для клиентов.

Никита Чугунов, руководитель департамента цифрового бизнеса, старший вице-президент ВТБ, утверждает, что сервис быстрых платежей становится все более заметной альтернативой P2P-переводам. Общий оборот входящих и исходящих платежей в целом по системе, по данным ЦБ РФ, уже достигает 80 млрд рублей.

"ВТБ является крупнейшим игроком в рамках данного проекта: мы занимаем треть от общего объема всех переводов, ежемесячно к сервису подключается 65 тыс. наших уникальных клиентов. Все чаще они совершают операции на небольшую сумму, что доказывает востребованность СБП для повседневных платежей", – заметил Никита Чугунов.

Он уверен, что 2020 год станет прорывным для этого проекта в России.