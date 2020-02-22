Так пахнет эксклюзив. Где в Барнауле купить аромат, который будет только у вас

Фото: Екатерина Смолихина/amic.ru

Парфюмерия – это целое искусство. Тонкое, изысканное, манящее. Барнаул, конечно, принято считать провинцией, но даже здесь можно не просто купить качественный парфюм, а подобрать его как подходящий под настроение аксессуар, предпочтения и гардероб. Мы говорим об известном бутике "Рашель" фэшн-бизнесмена Андрея Новикова в "Сити-центре". Недавно он открыл второй – в торговом центре "Галактика". Этот отдел более молодежный и демократичный по ценам, но не менее брендовый.

"Парфюмерия – это вид искусства. Есть даже такое понятие "парфюмерный гардероб" – какой парфюм должен быть для определенного события, какие ноты больше подходят под вечерний или коктейльный наряд, свадьбу или отдых. И мы поклонники этого искусства. Не просто продаем, а учим ценить и разбираться", – рассказывает Андрей Новиков. И добавляет: в Барнауле немало аромагурманов.

"Рашель" специализируется на нишевой селективной (редкой, изготовленной почти вручную) парфюмерии. В новом отделе также представлены брендовая уходовая и декоративная косметика, аксессуары для волос, ювелирная бижутерия (серебро, позолота, полудрагоценные камни), средства для бритья.

Здесь можно найти такие ароматы, как SG79, "Молекула", Laurent Mazzone, "Acca Kappa", M. Micallef, Rubeus Milan, Chopard, Dusita, Initio Parfum Prives, House of Oud, M.Int – всего около 50 брендов нишевой парфюмерии. Некоторые из них эксклюзивны. Например, Evidence представлен только в восьми городах России, в том числе и в Барнауле. А бренд Boadicea the Victorious в нашем городе можно найти только в бутике "Рашель".

"С этим парфюмом вы вряд ли встретите такой же аромат, как у вас", – шутит Андрей Новиков.

Любопытный факт: изначально туалетная вода не делилась на мужскую и женскую, а была "унисекс". Теперь к этому возвращаются – некоторые производители выпускают "парфюм для людей".

Нишевая парфюмерия – самая качественная. Она не дешевая, но при этом хороший парфюм можно купить и за 4000 рублей, и за 40000 рублей.

"Тут главное – подобрать нужный аромат конкретному человеку. Под его настроение, стиль жизни, конкретное мероприятие или как подарок", – добавляет собеседник.

И, кстати, про подарки. Пена для бриться на 23 Февраля – это не всегда банально и скучно. В "Рашель" вам соберут уникальный набор от бренда Proraso или Captain Fawcett: пена и гели для бритья, бритвы, масла для бороды с золотом (!), бальзамы для бороды, одеколоны, а для особенных гурманов даже стильный ключ для металлической тубы с кремом. Андрей Новиков – совладелец барбершопа "Лось и ножницы". Так что толк в мужской косметике и бритье он и его команда точно знают.

А для женщин (активно готовимся к 8 Марта) – наборы уходовой и декоративной косметики от брендов Pupa, Edward Bess, Grown Alchemist. Например, популярная во всем мире марка Malin+Goetz продается только здесь. Или Pestle & Mortar, который в России стали продавать только в 2020 году.

Бутик "Рашель" уже работает, а в субботу, 29 февраля, состоится торжественное открытие. Гостей ждет лекция по парфюмерному гардеробу от выпускницы Грасского института парфюмерии, мастер-класс по визажу от международного мейкап-артист, игра с призами, фуршет, музыка. Начало в 14 часов.

Приходите выбирать подарки близким и себе любимому. Обновляйте и дополняйте свой парфюмерный гардероб.