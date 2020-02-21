"На детские не проживешь": мать бросила детей в больнице Башкирии

Жительница Башкирии оставила детей в одной из больниц Башкирии и не собирается их забирать обратно, сообщает Bash.News.

"Я их оставила, потому что надо было работать, понятно? А Юлай (муж, – прим. ред.) когда сидел, он мне не помогал. На одни детские не проживешь. Когда с детьми была, мне никто не помогал", – объяснила женщина свой поступок.

Сначала дети полутора и четырех лет жили у бабушки по линии отца. После того как супруг женщины освободился из мест лишения свободы, он понял, что пока не в состоянии воспитывать детей.

Отец девочек рассказал органам опеки, что намерен вернуть дочерей, как только устроится на работу и сможет их обеспечивать. По его словам, он рассчитывает отправиться на заработки в Стерлитамак до мая, и тогда у него будет достаточно денег, чтобы содержать детей.

"Отец написал заявление на временное устройство в связи с тем, что он находится в трудной жизненной ситуации и не может осуществлять должный уход, – рассказала журналистам заведующая сектором опеки и попечительства администрации Аургазинского района Римма Габитова. – Хочет устроиться на работу, создать условия необходимые и в дальнейшем воспитывать своих детей сам".

Старшую девочку определили в детский дом, а вот младшая, которой всего полтора года, пока что находится в больнице. Благодаря освещению ситуации в СМИ и социальных сетях, в медучреждение приходят неравнодушные граждане. Они приносят одежду, еду и игрушки для малышки. Мать же ее ни разу не навестила, утверждает Габитова.