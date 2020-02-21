Порошок вместо жилета. 75-летний барнаулец стал жертвой мошенников

75-летний житель Барнаула стал жертвой мошенников при покупке товара в интернете. Подробности сообщают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Мужчина обратился в полицию и рассказал, что нашел в интернете объявление о продаже жилетов для охоты и рыбалки. Связавшись с продавцом, пенсионер договорился о покупке и перечислил на указанный счет всю сумму – более четырех тысяч рублей.

Получив посылку по почте, покупатель вскрыл ее и обнаружил, что внутри вместо обещанного жилета находится стиральный порошок.

Мужчина обратился в полицию. Стражи порядка возбудили уголовное дело. Сейчас злоумышленника ищут.