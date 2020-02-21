"Поезда, поедающие снег". Финнов поразила российская техника уборки ж/д путей

Финские СМИ позитивно отреагировали на решение властей заключить контракт с РЖД по расчистке железнодорожных путей, сообщает РИА "Новости".

Российские железнодорожные снегоуборочные машины СМ-7 пришли на смену тракторам и экскаваторам, которые до этого использовали в борьбе со стихией.

Журналисты их окрестили "поездами, поедающими снег". Они отметили, что аналогов по цене и экологичности сейчас нет во всем мире.

Представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин уточнил, что сейчас машины проходят испытания на севере страны, где снега выпало больше всего.

По его словам, если опыт будет удачным, Финляндия произведет закупку российских снегоуборочных поездов.