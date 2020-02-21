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"Поезда, поедающие снег". Финнов поразила российская техника уборки ж/д путей

, ИА "Амител"
Страна заключила контракт с РЖД на очистку железных дорог от снега
Фото: цжд.рф

Фото: цжд.рф

Финские СМИ позитивно отреагировали на решение властей заключить контракт с РЖД по расчистке железнодорожных путей, сообщает РИА "Новости".

Российские железнодорожные снегоуборочные машины СМ-7 пришли на смену тракторам и экскаваторам, которые до этого использовали в борьбе со стихией.

Журналисты их окрестили "поездами, поедающими снег". Они отметили, что аналогов по цене и экологичности сейчас нет во всем мире.

Представитель Агентства транспортной инфраструктуры Финляндии Маркку Нуммелин уточнил, что сейчас машины проходят испытания на севере страны, где снега выпало больше всего.

По его словам, если опыт будет удачным, Финляндия произведет закупку российских снегоуборочных поездов.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

21.02.2020 12:38
- гость -

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21.02.2020 12:39
- гость -

Где Абориген? Про его Хельсинки пишут.

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