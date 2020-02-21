Хоккеисты "Динамо-Алтай" позволили "Челнам" стать чемпионом

Очередной матч первенства ВХЛ против "Челнов" из Набережных Челнов состоялся в Барнауле и завершился поражением хозяев площадки со счетом 1:2. Единственную шайбу у "Динамо-Алтай" забросил Виталий Коньков.
Таким образом, команда из Татарстана набрала 53 очка и гарантировала себе победу по итогам первого этапа турнира. Барнаульские хоккеисты остаются на третьей строке и будут вести активную борьбу за серебро с ХК "Чебоксары". Сейчас "Динамо-Алтай" отстает от соперника на два очка, но при этом имеет два матча в запасе.
22 и 23 февраля "Динамо-Алтай" и "Челны" еще дважды сыграют на льду "Титов-Арены". Матчи начнутся в 17:00.
Комментарии
Удивительно - играют наши как будто зарплату не платят. Не сказать что Челны сильная чемпионская команда. Огонька в глазах у наших нет.
Нужны пояснения руководства, почему после нового года команда не играет.
В начале сезона столько пафоса было.
21.02.2020 13:27
я
Пафос был,чтобы зритель шёл. Им что,повышение в классе нужно?
Зачем? А слова давно и все научились говорить.
Судья еще редкостный был. давно такого не видел
Судья почему-то судил в одну сторону.
21.02.2020 13:18
- гость -
Динамо - команда милицейская, а милицию отменили. Играют бесплатно.
заголовок новости прям капец. *позволили*... да слили они все!