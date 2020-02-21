Хоккеисты "Динамо-Алтай" позволили "Челнам" стать чемпионом

Очередной матч первенства ВХЛ против "Челнов" из Набережных Челнов состоялся в Барнауле и завершился поражением хозяев площадки со счетом 1:2. Единственную шайбу у "Динамо-Алтай" забросил Виталий Коньков.

Таким образом, команда из Татарстана набрала 53 очка и гарантировала себе победу по итогам первого этапа турнира. Барнаульские хоккеисты остаются на третьей строке и будут вести активную борьбу за серебро с ХК "Чебоксары". Сейчас "Динамо-Алтай" отстает от соперника на два очка, но при этом имеет два матча в запасе.

22 и 23 февраля "Динамо-Алтай" и "Челны" еще дважды сыграют на льду "Титов-Арены". Матчи начнутся в 17:00.