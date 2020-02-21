Сделать достойно. Лидер единороссов призвал усилить подготовку к юбилею Победы

Спикер краевого парламента, глава алтайского отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег по партийному направлению "Наша Победа" объединить усилия для достойного проведения в регионе мероприятий к 75-летию Великой Победы.

Об этом он сказал на первом заседании оргкомитета в четверг, 20 февраля, в присутствии чиновников, членов и активистов партии, общественных организаций, руководителей учреждений, причастных к праздничным мероприятиям.

"Нужно объединить наши усилия, планы и возможности при проведении этих мероприятий. Нас объединяет общая важная задача – в Год памяти и славы все мероприятия в крае, независимо от масштаба и локации, должны пройти достойно", – сказал Романенко.

По словам координатора партийного проекта "Историческая память" в регионе Сергея Завалихина, в 2020 году партия запускает конкурс "Лучший школьный музей / комната / уголок памяти Великой Отечественной войны". Также пройдет Всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы". Одно из главных направлений – шефство над ветеранами ВОВ. Кроме того, партия проводит мониторинг состояния памятников в городах, райцентрах и селах региона.

Сейчас активисты ЕР собирают подписи для присвоения четырем городам Алтайского края – Барнаулу, Рубцовску, Бийску и Новоалтайску – почетного звания "Город трудовой доблести". Параллельно с этим уже готовят пакет документов в Государственную думу.

"Молодая Гвардия "Единой России" запустила серию "Выходных с ветераном". Активисты движения помогают ветеранам, труженикам тыла и детям войны и фиксируют истории очевидцев в аудио- и текстовом формате, создавая единую базу по всей России.