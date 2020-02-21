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Сделать достойно. Лидер единороссов призвал усилить подготовку к юбилею Победы

, ИА "Амител"
"Единая Россия" подключилась к работе и сформировала оргкомитет "Наша Победа"

Спикер краевого парламента, глава алтайского отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег по партийному направлению "Наша Победа" объединить усилия для достойного проведения в регионе мероприятий к 75-летию Великой Победы.

Об этом он сказал на первом заседании оргкомитета в четверг, 20 февраля, в присутствии чиновников, членов и активистов партии, общественных организаций, руководителей учреждений, причастных к праздничным мероприятиям.

"Нужно объединить наши усилия, планы и возможности при проведении этих мероприятий. Нас объединяет общая важная задача – в Год памяти и славы все мероприятия в крае, независимо от масштаба и локации, должны пройти достойно", – сказал Романенко.

По словам координатора партийного проекта "Историческая память" в регионе Сергея Завалихина, в 2020 году партия запускает конкурс "Лучший школьный музей / комната / уголок памяти Великой Отечественной войны". Также пройдет Всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы". Одно из главных направлений – шефство над ветеранами ВОВ. Кроме того, партия проводит мониторинг состояния памятников в городах, райцентрах и селах региона.

Сейчас активисты ЕР собирают подписи для присвоения четырем городам Алтайского края – Барнаулу, Рубцовску, Бийску и Новоалтайску – почетного звания "Город трудовой доблести". Параллельно с этим уже готовят пакет документов в Государственную думу.

"Молодая Гвардия "Единой России" запустила серию "Выходных с ветераном". Активисты движения помогают ветеранам, труженикам тыла и детям войны и фиксируют истории очевидцев в аудио- и текстовом формате, создавая единую базу по всей России.

Автор:
Александра Черданцева Редактор рубрики amic политика +7 (3852) 59 44 66

Комментарии

21.02.2020 13:36
- гость -

Это без вас, господа из ЕР, не утруждайтесь. Лучше озаботьтесь поиском мест, кудв драпать будете.

21.02.2020 13:44
- гость -

Эта едрисня позиционирует себя как победителей, а по сути им и на Победу и на ветеранов наплевать! Когда умирают ветераны ВОВ от этой братвы помощи никакой...

21.02.2020 13:52
Гость

21.02.2020 13:44
- гость -
Зато по честному озвучили. Правда к победе СССР во Второй мировой это никак не относится.
Просто констатация факта.

21.02.2020 13:57
- гость -

Победили наши деды, а это жульё только орёт "Наша Победа". Тьфу на вышу партию!

21.02.2020 14:02
- гость -


21.02.2020 13:52
Гость

О какой честности Вы говорите?! Когда в крае нет денег на льготные жизненно важные лекарства для детей - эти праздуны будут палить деньги на "мероприятия"!

21.02.2020 14:02
- гость -

Они это не ради ветеранов делают, а чтобы пиариться на ЧУЖОЙ победе.

21.02.2020 14:05
гость

Всю эту энергию на победодесие, потратите на экономику. На атомоход Арктика, от вашего стыда сгорел главный электродвигатель, чтобы его заменить, нужно разрезать корабль.

21.02.2020 14:06
Гость

21.02.2020 14:02
- гость -
Ещё раз поясню:"Наша победа"-победа ЕР,окончательная и бесповоротная. Это они и объявили. (к Дню Победы это не имеет никакого отношения)

21.02.2020 14:06
- гость -

Враги народа примазываются к Победе.

21.02.2020 14:16
- гость -

Достойно - это чтоб обслужили господ из ЕР как следует....

21.02.2020 14:21
ек

1) ЗАО ЕдимРоссию не имеет никакого отношения к Победе в ВОВ.
2) Наша Победа - так и называется, потому что она общая, вне зависимости от партийной принадлежности или социального сословия.
3) ЗАО ЕдимРоссию может хоть до посинения поддерживать или не поддерживать празднования в стране - это их чистовнутрипартийное дело) Нас, как граждан РФ, эта информация вообще не касается, за исключением членов ЕР)
4) Государство обязано играть объединяющую роль в обществе, тем более учитывая значение этого праздника для всей нашей страны. Государство обязано ПРЕСЕКАТЬ попытки разных политсил, и ЕР в первую очередь, приватизировать нашу Победу в своих политических целях.

Резюмирую: инфа об этом сборище не должна касаться неопределенного круга читателей, это должно быть в их партийной прессе. Есть же у них какой нибудь свой агитлисток? Вот там и облизывайте своих партайгеноссе.
На общем ресурсе, коим является АМИК, этого инфодерьма нам не надо.

21.02.2020 14:26
ек

Но не могу не отметить и альтернативноодаренных из другого лагеря, которые тут уже отметились с антироссийским словечком «победобесие».
Вы наравне с ЕдимРоссию, вы такие же как и они, только другого цвета. Вы также не имеете права называть общенародный праздник такими погаными терминами. Если вас наш общий праздник не устраивает, то вы либо молчите, и не создавайте напряжение в обществе, либо меняйте страну.
Если это не ваш праздник, то просто не высказывайтесь, не оскорбляйте людей для которых это Великий Праздник. Тем более их несравненно больше, чем вас.

21.02.2020 14:27
- гость -

ЕР, "золотая рота", без вас отпразднуем. А разговор с вами будет до-о-олгий впереди.

21.02.2020 14:30
- гость -

Победобесие

21.02.2020 14:36
- гость -


21.02.2020 14:26
ек

Это для Вас праздник, а для нашей семьи, это день скорби и памяти...

21.02.2020 14:51
- гость -

Екашка, а тебе не кажется, что 9 мая в последние годы, особенно с момента "крымнашего", всё больше превращается в день массовой демонстрации быдлом своего быдлизма? Ветеранов живых почти не осталось, а те, что ещё живы, уже не в состоянии принимать участие во всех этих "бессмертных" полках, обматыванием с ног до головы себя георгиевскими ленточками, наклеиванием на машины всяких "Можем повторить", " Отжал у Ганса", и т.д. Да и не стали бы они в таком бардаке участвовать. Ты можешь хоть до хрипоты доказывать, что едро не имеет права примазываться к "общенародному празднику", но сделало его празднование таким именно оно.

21.02.2020 14:54
- гость -

Спору нет, нынешняя власть опомоила этот праздник, хотя бы своим присутствием.

21.02.2020 14:57
ек

14:36
Вы из Германии пишите?
Для жителей РФ 9 мая - праздник Победы, праздник победы Жизни над Смертью.
Скорбь по ушедшим - личное дело каждого. Я своего деда фронтовика поминаю и скорблю в день его памяти - день его смерти.
А 9 мая - общенародный праздник.
Я понимаю, что зря сейчас подробно пишу вам. Вы же не станете меня слушать. Очевидно, что вы этого (про скорбь) набрались от неомразей типа Шендеровича. И вам не важно, что я вам скажу, или как считает народ-победитель во Второй Мировой войне. Вам важно вбросить на вентилятор.
Так я и не для вас это пишу. Это предназначается нормальным адекватным людям, коих в нашем обществе большинство.
Благо, что таких как вы - мизер. Сорняки без рода и племени...

21.02.2020 15:00
- гость -

Для жителей РФ 9 мая - праздник Победы, праздник победы Жизни над Смертью.
Скорбь по ушедшим - личное дело каждого. Я своего деда фронтовика поминаю и скорблю в день его памяти - день его смерти.
------------
Без сраных акций от ЕР вы праздновать не будете, и про деда забудете? Я так думаю об этом нужно помнить всегда, а не только 9-го мая по чьей-то указке.

21.02.2020 15:00
ек

для анонима
Я вам не «екашка». В таком тоне я исключаю общение. Если вы не осилили мой первый текст здесь, то боюсь, что повторение вам не поможет. Там все и без того подробно изложено.

21.02.2020 15:01
- гость -

Не имею вообще никакого отношения ни к чаепитиям ни к кроссам.

21.02.2020 15:01
- гость -

21.02.2020 14:51
- гость -

Нет праздника уже. Есть какое-то фрик-шоу. К тому, что написал ещё могу добавить наряжание детей в военную форму и плакаты с ними.... Это просто лютая жесть и что в головах у этих креативщиков, мне непонятно.

21.02.2020 15:01
ек

15:00
Вы неграмотный? Прочитайте мой первый пост. Там все изложено про ЕдимРоссию.

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