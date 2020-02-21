Сделать достойно. Лидер единороссов призвал усилить подготовку к юбилею Победы

Спикер краевого парламента, глава алтайского отделения "Единой России" Александр Романенко призвал коллег по партийному направлению "Наша Победа" объединить усилия для достойного проведения в регионе мероприятий к 75-летию Великой Победы.
Об этом он сказал на первом заседании оргкомитета в четверг, 20 февраля, в присутствии чиновников, членов и активистов партии, общественных организаций, руководителей учреждений, причастных к праздничным мероприятиям.
"Нужно объединить наши усилия, планы и возможности при проведении этих мероприятий. Нас объединяет общая важная задача – в Год памяти и славы все мероприятия в крае, независимо от масштаба и локации, должны пройти достойно", – сказал Романенко.
По словам координатора партийного проекта "Историческая память" в регионе Сергея Завалихина, в 2020 году партия запускает конкурс "Лучший школьный музей / комната / уголок памяти Великой Отечественной войны". Также пройдет Всероссийская патриотическая акция "Диктант Победы". Одно из главных направлений – шефство над ветеранами ВОВ. Кроме того, партия проводит мониторинг состояния памятников в городах, райцентрах и селах региона.
Сейчас активисты ЕР собирают подписи для присвоения четырем городам Алтайского края – Барнаулу, Рубцовску, Бийску и Новоалтайску – почетного звания "Город трудовой доблести". Параллельно с этим уже готовят пакет документов в Государственную думу.
"Молодая Гвардия "Единой России" запустила серию "Выходных с ветераном". Активисты движения помогают ветеранам, труженикам тыла и детям войны и фиксируют истории очевидцев в аудио- и текстовом формате, создавая единую базу по всей России.
Комментарии
Это без вас, господа из ЕР, не утруждайтесь. Лучше озаботьтесь поиском мест, кудв драпать будете.
Эта едрисня позиционирует себя как победителей, а по сути им и на Победу и на ветеранов наплевать! Когда умирают ветераны ВОВ от этой братвы помощи никакой...
21.02.2020 13:44
- гость -
Зато по честному озвучили. Правда к победе СССР во Второй мировой это никак не относится.
Просто констатация факта.
Победили наши деды, а это жульё только орёт "Наша Победа". Тьфу на вышу партию!
21.02.2020 13:52
Гость
О какой честности Вы говорите?! Когда в крае нет денег на льготные жизненно важные лекарства для детей - эти праздуны будут палить деньги на "мероприятия"!
Они это не ради ветеранов делают, а чтобы пиариться на ЧУЖОЙ победе.
Всю эту энергию на победодесие, потратите на экономику. На атомоход Арктика, от вашего стыда сгорел главный электродвигатель, чтобы его заменить, нужно разрезать корабль.
21.02.2020 14:02
- гость -
Ещё раз поясню:"Наша победа"-победа ЕР,окончательная и бесповоротная. Это они и объявили. (к Дню Победы это не имеет никакого отношения)
Враги народа примазываются к Победе.
Достойно - это чтоб обслужили господ из ЕР как следует....
1) ЗАО ЕдимРоссию не имеет никакого отношения к Победе в ВОВ.
2) Наша Победа - так и называется, потому что она общая, вне зависимости от партийной принадлежности или социального сословия.
3) ЗАО ЕдимРоссию может хоть до посинения поддерживать или не поддерживать празднования в стране - это их чистовнутрипартийное дело) Нас, как граждан РФ, эта информация вообще не касается, за исключением членов ЕР)
4) Государство обязано играть объединяющую роль в обществе, тем более учитывая значение этого праздника для всей нашей страны. Государство обязано ПРЕСЕКАТЬ попытки разных политсил, и ЕР в первую очередь, приватизировать нашу Победу в своих политических целях.
Резюмирую: инфа об этом сборище не должна касаться неопределенного круга читателей, это должно быть в их партийной прессе. Есть же у них какой нибудь свой агитлисток? Вот там и облизывайте своих партайгеноссе.
На общем ресурсе, коим является АМИК, этого инфодерьма нам не надо.
Но не могу не отметить и альтернативноодаренных из другого лагеря, которые тут уже отметились с антироссийским словечком «победобесие».
Вы наравне с ЕдимРоссию, вы такие же как и они, только другого цвета. Вы также не имеете права называть общенародный праздник такими погаными терминами. Если вас наш общий праздник не устраивает, то вы либо молчите, и не создавайте напряжение в обществе, либо меняйте страну.
Если это не ваш праздник, то просто не высказывайтесь, не оскорбляйте людей для которых это Великий Праздник. Тем более их несравненно больше, чем вас.
ЕР, "золотая рота", без вас отпразднуем. А разговор с вами будет до-о-олгий впереди.
Победобесие
21.02.2020 14:26
ек
Это для Вас праздник, а для нашей семьи, это день скорби и памяти...
Екашка, а тебе не кажется, что 9 мая в последние годы, особенно с момента "крымнашего", всё больше превращается в день массовой демонстрации быдлом своего быдлизма? Ветеранов живых почти не осталось, а те, что ещё живы, уже не в состоянии принимать участие во всех этих "бессмертных" полках, обматыванием с ног до головы себя георгиевскими ленточками, наклеиванием на машины всяких "Можем повторить", " Отжал у Ганса", и т.д. Да и не стали бы они в таком бардаке участвовать. Ты можешь хоть до хрипоты доказывать, что едро не имеет права примазываться к "общенародному празднику", но сделало его празднование таким именно оно.
Спору нет, нынешняя власть опомоила этот праздник, хотя бы своим присутствием.
14:36
Вы из Германии пишите?
Для жителей РФ 9 мая - праздник Победы, праздник победы Жизни над Смертью.
Скорбь по ушедшим - личное дело каждого. Я своего деда фронтовика поминаю и скорблю в день его памяти - день его смерти.
А 9 мая - общенародный праздник.
Я понимаю, что зря сейчас подробно пишу вам. Вы же не станете меня слушать. Очевидно, что вы этого (про скорбь) набрались от неомразей типа Шендеровича. И вам не важно, что я вам скажу, или как считает народ-победитель во Второй Мировой войне. Вам важно вбросить на вентилятор.
Так я и не для вас это пишу. Это предназначается нормальным адекватным людям, коих в нашем обществе большинство.
Благо, что таких как вы - мизер. Сорняки без рода и племени...
Для жителей РФ 9 мая - праздник Победы, праздник победы Жизни над Смертью.
Скорбь по ушедшим - личное дело каждого. Я своего деда фронтовика поминаю и скорблю в день его памяти - день его смерти.
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Без сраных акций от ЕР вы праздновать не будете, и про деда забудете? Я так думаю об этом нужно помнить всегда, а не только 9-го мая по чьей-то указке.
для анонима
Я вам не «екашка». В таком тоне я исключаю общение. Если вы не осилили мой первый текст здесь, то боюсь, что повторение вам не поможет. Там все и без того подробно изложено.
Не имею вообще никакого отношения ни к чаепитиям ни к кроссам.
21.02.2020 14:51
- гость -
Нет праздника уже. Есть какое-то фрик-шоу. К тому, что написал ещё могу добавить наряжание детей в военную форму и плакаты с ними.... Это просто лютая жесть и что в головах у этих креативщиков, мне непонятно.
15:00
Вы неграмотный? Прочитайте мой первый пост. Там все изложено про ЕдимРоссию.