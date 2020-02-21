Барнаульского предпринимателя осудили на Урале

Предпринимателя из Барнаула признали виновным в незаконной рубке лесных насаждений в особо крупном размере. Приговор вынесли в городе Первоуральске.

Установлено, что в 2017 году рабочие по распоряжению предпринимателя незаконно вырубили около сотни деревьев вдоль железнодорожных путей в районе села Новоалексеевского.

В ходе разбирательства барнаулец свою вину отрицал, утверждая, что действовал по договору с РЖД. Однако соответствующее соглашение бизнесмен так и не предъявил.

Сумму ущерба установить точно не смогли. Согласно материалам дела, вырубили 100 деревьев на 650 тысяч рублей. Между тем ранее проверка показала, что вырублено было около 400 деревьев с ущербом в 4 миллиона рублей. Следствие элементарно не смогло установить сроки вырубки, поэтому ущерб в материалах оказался снижен.

Суд признал бизнесмена виновным и назначил ему три года условно, сообщают "Вечерние ведомости".