Виктор Томенко объяснил продажу акций барнаульского аэропорта

Глава Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram объяснил решение продать часть акций барнаульского аэропорта имени Германа Титова. По словам губернатора, регион получает крупные инвестиции и при этом не теряет контроль над объектом.
Губернатор уточнил, что аэропорт нуждается во внушительных вложениях для дальнейшего развития.
"Действующий комплекс зданий аэровокзала в Барнауле не соответствует современным требованиям комфорта и удобства для пассажиров и персонала, эффективности для собственников, а также не позволяет наращивать пассажиропоток", – заявил Томенко.
ООО "Новапорт Холдинг" вместо 48% акций будет владеть 75% минус одну акцию, а взамен вложит 700 млн рублей в авиапредприятие. Оставшиеся 25% ＋1 акция позволят региону влиять на принимаемые решения, в частности блокировать их.
В то же самое время крупные инвестиции помогут почти в два раза увеличить аэровокзальный комплекс, его удобство и пропускную способность, что положительно повлияет на количество рейсов.
"Вложенные "Новапортом" деньги позволят авиапредприятию "Алтай" начать строительство нового терминала – современного, большого и удобного, – уточнил глава региона. – "Новапорт" также обеспечит привлечение в виде заимствований недостающих для полной реализации проекта средств в сумме более 2 млрд рублей".
Как ранее писал amic.ru, местные жители в интернете опубликовали петицию с требованием оставить аэропорт в собственности Алтайского края. Ее подписали свыше 300 человек.
В ней говорится, что барнаульский аэропорт и так динамично развивается под управлением собственника акций и своего коллектива. Автор петиции выражает сомнение, что развитие ускорится после передачи контрольного пакета акций в частную собственность.
Комментарии
Край получает инвестиции, губернатор сотоварищи - чаевые.
"ООО "Новапорт Холдинг" вместо 48% акций будет владеть 75% минус одну акцию, а взамен вложит 700 тысяч рублей в авиапредприятие. "
700 тысяч руб? Это шутка?
Пытался обЪяснить.....
Оппам плохо всё. Даже в гробу будут кричать, что он не по евростандарту и с откатами. )
А кто владеет холдингом Новапорт?
Это секретная информация
профессиональные аэропорточники работают, а не карманная шелупонь какая-то
Нет, ну Томенко неплохо разбирается в предпринимательской деятельности. А с другой стороны оппам хорошо бы подумать где взять квалифицированные да ещё и честные кадры для управления госсектором. Ага, здесь и сейчас.
Барнаульские и Рубцовские заводы продали. И где сейчас эти заводы?
Откуда такая уверенность в том , что Новапорт поступит так , как говорит губернатор.
Представляю скоко стоит минус одна акция.
А как же гребля в 2021 году, если собрались строить потом.
А гребцы рассчитывали на барнаульский аэропорт, который собирался взять кредит и построить терминал МВЛ (для принятия гребцов).