Виктор Томенко объяснил продажу акций барнаульского аэропорта

Глава Алтайского края Виктор Томенко на своей странице в Instagram объяснил решение продать часть акций барнаульского аэропорта имени Германа Титова. По словам губернатора, регион получает крупные инвестиции и при этом не теряет контроль над объектом.

Губернатор уточнил, что аэропорт нуждается во внушительных вложениях для дальнейшего развития.

"Действующий комплекс зданий аэровокзала в Барнауле не соответствует современным требованиям комфорта и удобства для пассажиров и персонала, эффективности для собственников, а также не позволяет наращивать пассажиропоток", – заявил Томенко.

ООО "Новапорт Холдинг" вместо 48% акций будет владеть 75% минус одну акцию, а взамен вложит 700 млн рублей в авиапредприятие. Оставшиеся 25% ＋1 акция позволят региону влиять на принимаемые решения, в частности блокировать их.

В то же самое время крупные инвестиции помогут почти в два раза увеличить аэровокзальный комплекс, его удобство и пропускную способность, что положительно повлияет на количество рейсов.

"Вложенные "Новапортом" деньги позволят авиапредприятию "Алтай" начать строительство нового терминала – современного, большого и удобного, – уточнил глава региона. – "Новапорт" также обеспечит привлечение в виде заимствований недостающих для полной реализации проекта средств в сумме более 2 млрд рублей".

Как ранее писал amic.ru, местные жители в интернете опубликовали петицию с требованием оставить аэропорт в собственности Алтайского края. Ее подписали свыше 300 человек.

В ней говорится, что барнаульский аэропорт и так динамично развивается под управлением собственника акций и своего коллектива. Автор петиции выражает сомнение, что развитие ускорится после передачи контрольного пакета акций в частную собственность.