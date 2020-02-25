Русские забавы с "Русским Радио": барнаульцев приглашают на празднование Масленицы

Парк Спорта и "Русское Радио Барнаул" приглашают барнаульцев на "Самую русскую Масленицу". Праздник состоится 1 марта и начнется в 12:00.

Гостей ждут традиционные русские забавы и состязания на силу, скорость и смекалку. Любой желающий сможет потягать деревянные гантели, сыграть в большие шашки, покататься на хаски и пони, спеть частушку. Самые быстрые покорители "масленичного столба" получат призы от организаторов. А также всех гостей ждут вкусные угощения.

Зима в Барнауле была теплой, но все никак не хочет уходить. Нужно проводить ее по всем правилам.

Приходи и зарядись весенним настроением в компании "Русского Радио Барнаул"!

Генеральный партнер мероприятия – официальный дилер Changan в Алтайском крае "Changan Центр Барнаул".