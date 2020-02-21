Новый памятник в честь Победы в Великой Отечественной появится в Рубцовске

"Единая Россия" поддержит инициативу школьников Рубцовска по установке мемориала в честь героев ВОВ в отремонтированном Сквере Победы. Об этом сообщили 20 февраля на заседании регионального оргкомитета "Наша Победа", созданного алтайскими единороссами.

По словам секретаря рубцовского отделения партии Сергея Черноиванова, сейчас в городе идет сбор средств на создание народного памятника Победы. С такой идеей выступили школьники гимназии № 11, которые развернули целую кампанию по сбору денег на памятник. Местное отделение ЕР и депутаты подключились к акции. А собрать нужно еще 1 млн рублей. При этом мемориал уже изготавливается на Колыванском камнерезном заводе.

Секретарь регионального отделения партии Александр Романенко призвал коллег "довести дело до конца и сделать все, чтобы новый памятник – по-настоящему народный мемориал – стоял в Сквере Победы к 9 мая".