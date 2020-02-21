Эвакуированных из Уханя людей закидали камнями на Украине

Жители Украины устроили "горячий прием" 45 соотечественникам и 26 иностранцам, которых везли из китайского Уханя в санаторий под Харьковом, сообщает ТАСС.

Полиции пришлось устраивать заградительные кордоны, чтобы не дать разъяренной толпе причинить вред людям, которых везли на автобусе.

Несмотря на это, в автобус летели камни. По словам очевидца, один из таких снарядов разбил стекло общественного транспорта.

Вокруг санатория украинцы зажгли костры и даже расставили машины, чтобы не дать колонне проехать внутрь. Для расчистки дороги пришлось применять бронетранспортеры. Одному из активистов прострелили шины автомобиля, так как он пытался протаранить заграждение.

Другая протестующая пообещала, что если людей все-таки заселят, то "санаторий сгорит вместе с эвакуированными". Некоторых особо агрессивных участников беспорядков задержали.

По данным РБК на 21 февраля в КНР коронавирус подтвердили в 75 465 случаях. От него погибли 2236 человек. За сутки зараженных стало на 899 человек больше, а число смертей увеличилось на 100.