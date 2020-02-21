Отметить праздник можно пикником. О погоде в Алтайском крае на длинных выходных

Длинные выходные – отличный повод выбраться на природу. Тем более что погода в ближайшие дни этому поспособствует.

Так, в субботу, 22 февраля, в Алтайском крае днем -1...-6°C, по югу до +5°C. По югу небольшой, местами умеренный, в предгорьях местами сильный снег, гололед, в утренние часы местами изморозь, туман. Ветер северо-западный, 3-8 м/с, сообщают в алтайском Гидрометцентре.

В Барнауле днем 22 февраля -2...4°C, преимущественно без осадков. В утренние часы изморозь, возможен туман. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-западный, 3-8 м/с.

В воскресенье, 23 февраля, по краю -1,-6 °C, в отдельных районах небольшой снег, гололед. Ветер северный, 3-8 м/с.

В Барнауле в воскресенье -3...-5°C, слабый снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северный, 3-8 м/с.

В понедельник, 24 февраля, в регионе ожидается -2...-7°C, по северо-западу -8...-13°C. Местами небольшой снег. На дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

В краевой столице -4...-6°C. Временами небольшой снег, на дорогах сильная гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с.

Как уже сообщал amic.ru, страна будет отдыхать ближайшие три дня – 22, 23 и 24 февраля – в связи с празднованием Дня защитника Отечества.