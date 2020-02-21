Алтайские власти направили более миллиарда рублей на подготовку к паводку

В зону возможного подтопления в Алтайском крае попадают около 15 тысяч домов, более 42 тысяч человек, а также 89 объектов социальной сферы и инфраструктуры, в том числе 30 мостов. Об этом доложил полпреду президента в СФО Сергею Меняйло зампредседателя правительства региона Игорь Степаненко.

Он уточнил, что эти объекты расположены в 202 населенных пунктах, представляющих 46 из 69 алтайских муниципальных образований.

Ситуацию могут усугубить заторы на реках. Специалисты выделили 25 участков, на которых могут возникнуть серьезные проблемы.

Как сообщает пресс-служба правительства региона, власти с учетом всех этих факторов ведут подготовку к паводку с целью минимизировать вред, который могут нанести талые воды.

"В планах – проверить 39 гидротехнических сооружений в 23 муниципальных образованиях, которые требуют особого внимания", – отметил Степаненко.

По его словам, в регионе готовы к открытию 223 пункта для временного размещения населения. Их суммарная вместимость составляет 40 тысяч человек. На борьбу с паводком выделены финансовые и материально-технические ресурсы на сумму более одного миллиарда рублей.

Как ранее писал amic.ru, начальник Алтайского краевого центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Александр Люцигер не исключил, что снег будет идти еще 4-5 недель, что может привести к формированию обильного паводка в случае резкого потепления и мощных осадков.