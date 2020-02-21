Владимир Путин: Россию и Украину растаскивают, чтобы устранить конкурента

Сотрудничество России и Украины создает глобального конкурента ряду стран. Об этом заявил российский президент в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".
"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", – уверен Путин.
По мнению главы государства, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти на Украине, преследовали личные интересы".
"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках".
Как уже сообщал amic.ru, в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Вадненко обсудил с главой государства 20 тем. Информагентство выпустит 20 серий беседы до конца марта. Накануне, 20 февраля, вышла первая. Она посвящена отставке российского правительства.
Комментарии
Кто кого растаскивает? Втыкнуть нож в спину своему брату, о патом орать - они хотят нас растащить? Ну и хитрая политика у нашего деда.
Владимир Путин: Россию и Украину растаскивают
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Ты же первый и утащил кусок в виде крыма.
Интересно, Суркова он выгнал, кто теперь ему в уши этот бред заливает? Или это уже собственный "креатив" пошёл?
Дедуля вообще заплохел.... токое буровит...фу.