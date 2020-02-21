Владимир Путин: Россию и Украину растаскивают, чтобы устранить конкурента

Сотрудничество России и Украины создает глобального конкурента ряду стран. Об этом заявил российский президент в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину".

"Любое объединение России и Украины, их возможностей и конкурентных преимуществ – это создание конкурента, глобального конкурента в Европе и в мире. Никто этого не хочет, поэтому будут делать все, чтобы нас растаскивать", – уверен Путин.

По мнению главы государства, "те, кто возглавлял Украину или добрался до власти на Украине, преследовали личные интересы".

"А в чем они заключаются? Даже не больше заработать денег за счет ограбления украинского народа, а сохранить то, что награблено до сих пор. Вот в чем главная задача. Бабки-то где, извините за моветон? Денежки где? В заграничных банках".

Как уже сообщал amic.ru, в рамках проекта ТАСС "20 вопросов Владимиру Путину" журналист Андрей Вадненко обсудил с главой государства 20 тем. Информагентство выпустит 20 серий беседы до конца марта. Накануне, 20 февраля, вышла первая. Она посвящена отставке российского правительства.