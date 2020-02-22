Команды КВН вновь начнут сражаться за звание самой смешной в Алтайском крае

Новый сезон официальной лиги МС КВН "Алтай" начинается в Барнауле 29 февраля 2020 года. В прошлом году чемпионом стала команда "Экстрим" из села Сычевка, которая позже не смогла пройти во второй тур на Сочинском фестивале.

Традиционно сезон начнется с фестиваля, на котором выступят команды нашего края и соседних регионов. Об участии уже заявили более 20 команд – из Барнаула, Рубцовска, Заринска, Бийска, Новосибирской и Кемеровской областей и Республики Алтай.

Вернувшись с 31-го международного фестиваля команд КВН "КиВиН-2020" делегация лиги подтвердила статус и вошла в топ-10 лучших официальных лиг МС КВН. Для лиги #КВНАЛТАЙ – это седьмой сезон в официальном статусе.

Первая игра нового сезона состоится уже 29 февраля в ДК "Сибэнергомаш" (пр. Ленина, 147). Начало в 18 часов. Билеты можно приобрести во всех кассах города сети "Кассы.ру", на сайте https://barnaul.kassy.ru/event/2-5752/hall/.



