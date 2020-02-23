"По факту обязан": 12 качеств настоящего мужчины в гифках

23 февраля не просто дата, не просто праздник. В День защитника Отечества мы поздравляем настоящих мужчин (и, кстати, женщин тоже) – в общем, всех тех, кто оберегает нашу страну, заботится о ближнем и жертвует собой. Пусть сколько угодно говорят о том, что "мир меняется", "не служил – не мужик", или "мужчина не тот, обмельчал". Пусть. Но есть фундаментальное представление о настоящих мужских поступках и настоящих мужчинах. Что же это такое, мужественность? И кто они – настоящие (не искусственные и не игрушечные) мужчины?

1. Его ни о чем не надо просить.

2. Мужчина – царь. Он знает себе цену!

3. У настоящего мужчины всегда есть шрам.

4. Настоящий мужчина требователен. Он требует уважения.

5. А еще ухода, заботы и контроля.

6. Любовь настоящего мужчины – большая и тоже настоящая.

7. Некоторые мужчины настолько настоящие, что им не грех и выпить.

8. Каждый настоящий мужчина любит охоту или рыбалку. И точно знает, что нужно делать с пойманной добычей.

9. И что бы ни случилось, настоящий мужчина никогда не унывает.

10. Настоящий мужчина всегда рассуждает трезво и стремится к объективности.

11. Настоящий мужчина – мастер перевоплощений. Даже другие настоящие мужчины не увидят подвоха.

12. Настоящих мужчин, говорят, осталось мало. Встретить такого в дикой природе – небывалый восторг и экстаз.

С праздником, дорогие мужчины. Будьте очень сильными и очень настоящими.