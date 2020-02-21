В Алтайском крае могут перестать вывозить мусор

Риск прекращения вывоза твердых коммунальных отходов существует в шести регионах Сибири. Об этом заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, сообщает ТАСС.
По его словам, региональные операторы в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью.
"По мнению Российского экологического оператора, в этих регионах есть риски прекращения оказания коммунальных услуг по обращению с ТКО", — сказал Меняйло.
Полпред отметил, что со стороны населения было много замечаний к работе региональных операторов. В основном, это несвоевременный вывозом мусора. Например, перебои наблюдались в новогодние праздники. Кроме того, отметил Меняйло, не решена главная задача реформы — организация сортировки и переработки отходов.
Для нормализации сложившейся ситуации полпред распорядился усилить контроль властей за качеством работы региональных операторов.
Комментарии
Региональный оператор... Слов и пафоса было.. Тарифы в шесть раз завышены, а все денег мало. Может вернуться нам к старой системе без мусорных королей?
Для нормализации сложившейся ситуации нужны огромные вливания в строительство мусороперерабатывающих и мусоросжигающих заводов. Тупое складирование отходов в 21 веке это уже непозволительная роскошь.