В Алтайском крае могут перестать вывозить мусор

Риск прекращения вывоза твердых коммунальных отходов существует в шести регионах Сибири. Об этом заявил полпред президента в СФО Сергей Меняйло, сообщает ТАСС.

По его словам, региональные операторы в республиках Алтай, Хакасия, Тыва, Алтайском крае, Кемеровской и Новосибирской областях закончили финансовый год с высокой кредиторской задолженностью.

"По мнению Российского экологического оператора, в этих регионах есть риски прекращения оказания коммунальных услуг по обращению с ТКО", — сказал Меняйло.

Полпред отметил, что со стороны населения было много замечаний к работе региональных операторов. В основном, это несвоевременный вывозом мусора. Например, перебои наблюдались в новогодние праздники. Кроме того, отметил Меняйло, не решена главная задача реформы — организация сортировки и переработки отходов.

Для нормализации сложившейся ситуации полпред распорядился усилить контроль властей за качеством работы региональных операторов.