Врач рассказала, кому нельзя есть блины

В преддверии начала масленичной недели врач-эндокринолог высшей категории Елена Мамонтова рассказала "Аргументам и Фактам", кому лучше не есть блины совсем либо ограничиться небольшой порцией.

В первую очередь, строгий запрет на это блюдо у людей с непереносимостью глютена. Обмануть организм можно, выбрав альтернативу пшеничной муке. Например, приготовить лакомство на основе кукурузной или рисовой муки. В этих продуктах глютена нет.

Также максимально ограничить себя в потреблении выпечки следует тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом, цирроз печени, избыточный вес или сахарный диабет (особенно второго типа).

Если желание непреодолимое, то можно съесть два-три блина в первой половине дня, но потом обязательно прогуляться или выполнить какое-нибудь физическое упражнение.

Напомним, в 2020 году масленичная неделя начинается с понедельника, 24 февраля, и закончится в воскресенье, 1 марта. 25 февраля в Барнауле состоится концерт "Сибирская масленица – мировой праздник".