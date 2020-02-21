Авиакомпания Nordwind второй год подряд запускает рейс из Барнаула в Симферополь

Авиакомпания Nordwind с 2 июня открывает прямые рейсы в Крым из аэропортов 24 городов, в числе которых и Барнаул. Авиаперевозчик второй год подряд запускает рейс из столицы Алтая в Крым. До этого перелеты осуществляли "Уральские авиалинии".

Как сообщает пресс-служба авиакомпании, рейсы будут осуществляться под брендами Nordwind и Pegas, билеты уже в продаже.

Перелеты в аэропорт Симферополя будут выполняться четыре раза в неделю из Казани и Красноярска, трижды в неделю – из Нижнекамска, Воронежа, Екатеринбурга, Перми, Белгорода и Уфы. Из Омска, Челябинска, Самары, Кирова, Волгограда, Оренбурга и Ульяновска лайнеры будут летать дважды в неделю. Еженедельно – из Саратова и Чебоксар, Тюмени, Магнитогорска, Барнаула, Нижневартовска, Сыктывкара, Новокузнецка и Томска.

Сообщается, что прямые рейсы из всех перечисленных городов продлятся до конца сентября. Полеты будут осуществляться на комфортабельных лайнерах Boeing 737, Airbus А321 и Embraer 190.

Ранее стало известно, что авиакомпания "ЮВТ Аэро" при поддержке правительства Омской области запустит в ближайшем будущем прямой рейс из Омска в Барнаул. Сейчас из столицы края регулярно летают самолеты в Москву, Сургут, Казань, Красноярск, Томск. С этого года также был запущен прямой рейс в Новосибирск.

19 февраля на заседании правительства Алтайского края губернатор Виктор Томенко сообщил, что часть акций "Авиапредприятия "Алтай" будет передано "Новапорту". Взамен холдинг построит терминал для внутренних рейсов площадью около 8 тысяч квадратных метров. Это позволит дополнительно запустить новые рейсы в разные города страны, где аэропорты также принадлежат компании "Новапорт".