Порядка трети новостроек Барнаула сдают не вовремя

В Барнауле вновь перенесли срок введения в эксплуатацию многоэтажки на ул. Промышленной, 4. Вместо первого квартала 2020 года дом теперь должны сдать в третьем квартале. Как рассказали дольщики "Алтайскому порталу недвижимости", их уже приглашают на осмотр квартир, однако территория еще не благоустроена, также не завершены некоторые фасадные работы.

В целом почти треть из строящихся сейчас в Барнауле новых многоквартирных домов будут сдаваться позже заявленных первоначально сроков. Таких объектов 23 из 80.

По словам застройщиков, в затягивании сроков виноваты различные бюрократические проволочки, проверки и экспертизы различных инстанций. Нередко коррективы вносят финансовые трудности, подводят и поставщики стройматериалов.