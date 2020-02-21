В Алтайском крае открыли еще две трассы

Движение транспорта по трассе Поспелиха – Курья – Третьяково – Казахстан полностью возобновлено, сообщили amic.ru в Минтрансе Алтайского края. Все снежные заносы на ней теперь устранены.

По данным на день 21 февраля, последней из перекрытых из-за последствий мощной метели остается дорога Змеиногорск – Рубцовск – Волчиха – Михайловка – Кулунда – Бурла – граница Новосибирской области.

Движение закрыто на участке от Змеиногорска до Рубцовска. Борьбой со снежными заносами на этой трассе занимаются работники Юго-Западного ДСУ.

Водителей призывают отказаться от дальних поездок. Тем, кто не может этого сделать, рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию – из-за потепления в регионе наблюдается сильная гололедица.