Концерт лидера группы Rammstein в Новосибирске требуют запретить

Новосибирский активист Роман Котик направил мэру Новосибирска Антолию Локтю письмо с требованием запретить концерт лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен состояться 17 марта в Экспоцентре, сообщает "Сибкрай".
По словам активиста, Линдеманн в преддверии празднования 75-летия Великой Победы намерен устроить очередную оргию. "Это глумление над памятью людей, воевавших с фашистской Германией", — считает Котик.
Ранее стало известно, что российские девушки, снявшиеся в клипе, автором которого является Линдеманн, стали получать угрозы от пользователей Сети. Клип на трек Till the End ("До конца") снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.
Комментарии
Котик.... гы-гы-гы....
Жалеет что не его позвали, а девок каких-то. Обиделся однако...
котики такие котики, все в одну кучу сгреб, кажется, это называют весенним обострением, а немецкими лекарствами данный котик лечится? а ничего, что бОльшая часть лекарств, созданная фашистскими врачами-была испытана в концлагерях?
Раньше музыка была, сейчас порнодерьмо.