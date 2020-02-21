Концерт лидера группы Rammstein в Новосибирске требуют запретить

Новосибирский активист Роман Котик направил мэру Новосибирска Антолию Локтю письмо с требованием запретить концерт лидера немецкой группы Rammstein Тилля Линдеманна, который должен состояться 17 марта в Экспоцентре, сообщает "Сибкрай".

По словам активиста, Линдеманн в преддверии празднования 75-летия Великой Победы намерен устроить очередную оргию. "Это глумление над памятью людей, воевавших с фашистской Германией", — считает Котик.

Ранее стало известно, что российские девушки, снявшиеся в клипе, автором которого является Линдеманн, стали получать угрозы от пользователей Сети. Клип на трек Till the End ("До конца") снят в стиле жесткого порно и выложен на популярный порносайт. При этом Линдеманн сам появляется на кадрах, играя не последнюю роль в происходящем на видео.