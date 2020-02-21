Сибирские ученые по соцсетям определяют качество жизни населения

Ученые Томского государственного университета (ТГУ) на протяжении двух лет проводят мониторинг социальных сетей, чтобы узнать субъективное качество жизни населения, сообщает издание "Новости сибирской науки".

Речь идет именно о том, насколько удовлетворены качеством жизни жители того или иного региона.

Подобные показатели выясняют с помощью социальных опросов, но сибирские ученые считают, что стандартная выборка не в полной мере отражает действительность.

"В масштабах страны, где численность населения составляет почти 147 млн человек, стандартный соцопрос охватывает в среднем 1,6 тыс. человек, – пояснила менеджер Лаборатории наук о больших данных и проблемах общества Галина Коварж. – С помощью соцсетей мы можем получить гораздо больший охват".

Чтобы охватить значительно большую аудиторию, томские специалисты создали алгоритм, позволяющий узнать степень удовлетворенности общественности текущим положением в той или иной сфере.

Начинали ученые с ручного труда 20 человек, которые анализировали по три сообщества в каждом регионе. Благодаря созданию специального алгоритма число рассматриваемых групп в каждом регионе выросло в 20-25 раз.

"По автоматическому алгоритму поиска у нас в каждом регионе будет анализироваться 400-500 сообществ, – уточнила Коварж. – Таким образом, мы сможем охватить порядка 80 млн зарегистрированных пользователей соцсетей, из которых более 60 млн – жители России".

При этом ученые подчеркивают, что персональные данные авторов постов вычищаются еще на этапе первичной обработки. То есть имена и фамилии пользователей ни властям, ни правоохранительным органам не передают.

Некоторые предварительные итоги за последние два года уже имеются. В частности, эксперты выяснили, что в положительную сторону с 2018 по 2019 год удовлетворенность качеством жизни поменялась только у жителей Чукотки.

Наиболее негативное восприятие условий жизни наблюдается в Западной Сибири. При этом самой распространенной причиной для беспокойства называют показатель безопасности.