Крыша кооперативного гаража провалилась в Барнауле

Обрушение крыши кооперативного гаража произошло в Барнауле сегодня, 21 февраля. Случилось это на пересечении Взлетной и Сиреневой.

Как сообщили amic.ru очевидцы, кровля не выдержала объема скопившегося на ней снега. Обошлось без пострадавших.

Это не первая в Барнауле крыша, которая не выдержала обильных снегопадов нынешней весной. Так, в январе под тяжестью снега рухнул навес над выездом из теплой парковки у ТЦ Galaxy. Обошлось без пострадавших. Еще ранее пострадало автопредприятие "Алтранс". Провалившаяся от снега крыша упала на пассажирские автобусы. Пострадали четыре машины. Две из них пришлось списать.