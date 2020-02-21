Крыша кооперативного гаража провалилась в Барнауле

Обрушение крыши кооперативного гаража произошло в Барнауле сегодня, 21 февраля. Случилось это на пересечении Взлетной и Сиреневой.
Как сообщили amic.ru очевидцы, кровля не выдержала объема скопившегося на ней снега. Обошлось без пострадавших.
Это не первая в Барнауле крыша, которая не выдержала обильных снегопадов нынешней весной. Так, в январе под тяжестью снега рухнул навес над выездом из теплой парковки у ТЦ Galaxy. Обошлось без пострадавших. Еще ранее пострадало автопредприятие "Алтранс". Провалившаяся от снега крыша упала на пассажирские автобусы. Пострадали четыре машины. Две из них пришлось списать.
Комментарии
Хоть адрес укажите.
Наверное Путин должен был придти почистить...
Жадность и тупость
21.02.2020 18:11
Чучмек
Активисты, не? Вместо того, чтобы пуканировать на площади Сахарова.