Чтобы не поплыть: в МЧС рассказали, как Алтайский край готовится к паводку

Снежная зима в Алтайском крае может вызвать серьезный паводок. При развитии худшего сценария в зоне подтопления могут оказаться более 200 сел региона. Такая информация прозвучала от специалистов 19 февраля на заседании краевой комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Что делают в крае, чтобы не допустить беды, насколько мощным ожидается предстоящий паводок и хватит ли ресурсов и техники на борьбу со стихией, корреспонденту amic.ru рассказал начальник управления гражданской обороны и защиты населения алтайского МЧС Валерий Коровин.

Готовь лодку зимой

По словам Валерия Коровина, работу по подготовке к паводку в крае начали заблаговременно. А заседание комиссии под руководством губернатора послужило стартом начального этапа: перед профильными ведомствами и муниципалитетами поставили конкретные задачи и определили сроки их выполнения.

"Правительство Алтайского края приняло нормативно-правовые акты, которые утверждают планы мероприятий. И в Главном управлении МЧС уже приступили к подготовке. В районах и муниципалитетах определили превентивные меры, которые необходимо принять: например, чернение и распиловка льда. Где-то будут проводить взрывные работы", – пояснил Коровин.

Он подчеркнул, что это пока предварительные планы, которые могут измениться в связи с погодными условиями. Возможно, взрывать лед и не придется.

Кроме этого, сейчас ведомству предстоит проверить, насколько готовы к предстоящему паводку в муниципалитетах региона. Уже сейчас спасатели оценивают состояние гидротехнических сооружений в районах края. Это поможет определить проблемные места, которым нужно уделить особое внимание, подчеркнул начальник управления гражданской обороны и защиты населения.

Каким будет паводок на Алтае?

К чему конкретно придется готовиться спасателям и населению, станет известно чуть позже. Начальник алтайского гидрометцентра Александр Люцигер отметил, что пока паводок на Алтае может пойти как по легкому, так и по тяжелому сценарию. Огромное количество осадков, выпавшее этой зимой, – важный, но далеко не определяющий фактор. Более точный прогноз можно будет сделать не раньше 15 марта, отметил синоптик.

Коровин пояснил, что от этого прогноза будет зависеть, как именно МЧС организует подготовку и распределит силы и технику. В настоящий момент ведомство плотно работает вместе с ЦГМС. Уже начала работу межведомственная группа по вопросам прогнозирования паводков, а гидрологические посты в крае отслеживают уровень воды в реках и передают информацию спасателям.

Готов ли край к паводковому сезону?

Специалисты краевого МЧС в своей работе учитывают опыт предыдущих паводковых сезонов. И в соответствии с ним готовятся к нынешней весне, пояснили в ведомстве. Например, в Красногорском и Чарышском районах, которые оказались в зоне подтопления в 2018, еще в прошлом году завершили строительство объектов инженерной защиты.

"12 марта мы проведем масштабные учения со всеми силами и средствами алтайского МЧС. Их результаты покажут, как в крае накануне паводка работает система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС)", – объяснил Коровин.

По его словам, у ведомства достаточно сил, средств и техники, чтобы в период паводка своевременно оказывать помощь и устранять последствия стихии. А в случае возникновения ЧС рассчитывают на оперативную дополнительную помощь коллег из соседних регионов, как это было и при предыдущих мощных паводках (например, в 2014 и 2018 годах).

В данный момент подготовка к паводковому сезону идет по плану, подчеркнул Коровин. А когда в МЧС будет больше информации о погоде в первые недели весны и состоянии муниципалитетов, ведомство определит конкретный порядок работы, составит список проблемных мест и заблаговременно отправит туда нужную технику. Это поможет минимизировать риски и не допустить стихийного бедствия.