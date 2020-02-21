"Ждите ремонта до весны". Барнаульская пенсионерка живет в доме с протекающей крышей

Жительница дома №10 в Научном городке 82-летняя Валентина Волкова вот уже две недели принимает "душ" из протекающей крыши, сообщает "Вести-Алтай".

Сначала вода бежала только с потолка, а теперь уже стекает по стенам. Пенсионерка по нескольку раз в сутки меняет тазы и ведра, в которые стекает вода. К моменту приезду съемочной группы у нее в квартире их было 11. Самой тяжелые ведра ей не поднять, поэтому приходится звать на помощь соседей.

"Продолжает течь по одному шву, по другому, пол весь сырой. Хоть я и вытираю, и тряпки подкладываю, но все равно брызжет. Положение у меня не только тревожное, но тяжёлое. Ночью я ложусь, задремала, встаю: "Ой, не полные ли посудины?", — пожаловалась жительница Барнаула.

В управляющей компании, которая приняла дом в этом году Волкову не обнадежили, заявив, что сделают ремонт не раньше, чем весной.

"Ничего не могу сделать. Только что могу снег оттуда скидывать и всё, — пояснил руководитель МУП "ДЕЗ-1" Анатолий Суворов. — Конечно, будем стараться, чтобы там не допускать затопления. Каждый день мы туда ездим, убираем".

По его словам, крышу с момента постройки ни разу не ремонтировали, поэтому ее спасет только капитальный ремонт. Но его можно будет начать только весной. Так что пожилой горожанке остается только надеяться, что осадков будет немного.