В число российских генералов вошла еще одна женщина

Президент России Владимир Путин подписал указ о присвоении звания генерал-майора полиции официальному представителю МВД Ирине Волк. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

До этого 42-летняя Волк носила погоны с тремя звездочками полковника.

Вместе с ней генеральские звания получили еще 59 сотрудников МВД, Следственного комитета, Росгвардии, ФСИН и ФССП.

Ирина Волк — коренная москвичка. Окончила Московскую юридическую академию МВД. Написала несколько статей, монографий и детективов.

С 2011 по 2016 год возглавляла пресс-службу ныне реорганизованного Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве. С апреля 2016 года занимала должность Врио начальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и средствами массовой информации МВД России. Сейчас помощник Министра Внутренних дел РФ.