Жительница Алтая поборется за звание "Чайка-2020"

Алена Казанцева из Республики Алтай поборется за звание "Чайка-2020". Этот конкурс проходит в Ярославской области — малой родине Героя Советского Союза, обладательницы титула "Величайшая женщина XX столетия", первой в мире женщины-космонавта Валентины Терешковой.

Впервые конкурс состоялся в 2013 году в рамках празднования 50-летия полета Терешковой. В дальнейшем фестиваль стал всероссийским. В этом году заявки подали девушки со всей страны, однако в финал прошли лишь 10.

Одна из них — Алена Казанцева из Республики Алтай. Она трудится главным специалистом по работе с молодежью администрации Шебалинского района, является членом Республиканского отделения Российского союза сельской молодежи.

22, 24 и 26 февраля девушек ждут спортивные, интеллектуальные и творческие состязания, а также конкурс ораторского мастерства. По итогам всех этапов тройку победителей и лидеров в отдельных номинациях наградят статуэтками, а лучшая участница получит право именоваться Чайкой-2020.

"Носить гордое звание Чайка – это значит быть патриотом своей страны, иметь активную гражданскую позицию, успехи на профессиональном, творческом, общественном или спортивном поприще", – цитирует "Ярославский регион" заместителя директора областного департамента по физической культуре, спорту и молодежной политике Веру Даргель.